TVRDILI SU DA JE LJUBAVNIK SILVANE ARMENULIĆ, A BIO JE U BRAKU SA DRUGOM: Ljubavna priča reditelja koji je dobio DECU u 76. godini

Na današnji dan 1936. godine rođen je srpski reditelj i scenarista Dragoslav Lazić, u selu Ribare u Jagodini.

Završio je gimnaziju u Jagodini a Pravni fakultet i Višu filmsku školu u Beogradu. Lazićeve najpoznatije televizijske serije su: "Parničari", "Muzikanti", "Ljubav na seoski način", "Građani sela Luga", "Doktorka na selu", "Seljaci" i "Zvezdara".

Pored velikog uspeha na filmskom platnu, koji je privukao veliku pažnju javnosti, reditelj je privukao dosta pažnje i svojim ljubavnim životom.

Uvaženi reditelj je godinama bio u braku sa glumicom i pevačicom Snežanom Savić, sa kojom ima ćerku Anitu. Ona je kao mlađa imala dve veće uloge u serijama "Seljaci" i "Zvezdara", a nakon toga je rešila da se vrati svom pozivu, pa je započela novinarsku karijeru.

Savićeva i Lazić su svoju bračnu zajednicu okončali posle nekoliko godina, a on se posle toga ponovo oženio, i to glumicom koja je od njega mlađa 30 godina Draganom Turkalj.

Dragoslav i Dragana su se venčali u Koraćici, u kući njihovog kuma, proslavljenog glumca Velimira - Bate Živojinovića. Godine 2003. usledilo je i crkveno venčanje u manastiru Zlatenac kod Svilajnca. Dugo su priželjkivali da dobiju zajedničke potomke, što im je tek pre nekoliko godina pošlo za rukom. Lazić je u to vreme imao 76. godina.

Reditelj je imao još jedan brak i to sa slovenačkom glumicom Dunjom Klemenc, sa kojom ima sina Zorana i ćerku Katarinu.

Film "Toma"

Veliku pažnju privukao je njegov privatni život nakon što je izašao film "Toma" Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca, u kome važan deo priče ima i Silvana Armenulić.

Bjelogrlić je već ranije najavio da je Toma bio zaljubljen u koleginicu, a u prvoj kritici navodi se da je važan deo cele slagalice i uvid u brak Silvane i tenisera Radmila Armenulića, kao i njeno navodno neverstvo s rediteljem Dragoslavom Lazićem, koji nisu osvetljeni do kraja.

- Film nisam video, pa taj deo ne mogu da komentarišem. Taj trač sam i ja čuo. Svašta se priča o ljudima iz sveta filma. Ona je pevala u emisiji koju sam ja režirao. Silvana je bila dobar čovek. Bila je tada velika zvezda, ali je u pauzama snimanja razgovarala sa svima i bila ljubazna prema statistima - rekao je tada za Kurir reditelj Lazić.

O ovoj priči i navodnoj ljubavi objavljen je na fan stranici "Silvana Armenulić" veliki intervju bivše Lazićeve supruge, pevačice i glumice Snežane Savić. Ona se rado seća Silvane Armenulić. Pevajući njenu pesmu "Rane moje" položila je audiciju, a tada je neko iz žirija rekao:

- Ova je lepša od Silvane!

- Priznajem da su mi te reči imponovale, jer u to vreme Silvana je bila simbol ženstvenosti, dame i prirodne lepote na našim prostorima. Bila je velika zvezda, naročito u urbanim sredinama. U to vreme imali ste muzički stil koji se oslanjao na izvorni melos i urbanu narodnu muziku, čiji je pionir bila upravo Silvana. Kasnije će doći Toma, Šaban, Meho, Radusinović, Kalezić... U to vreme gradska i urbana populacija je slušala Silvanine "Rane moje", "Noćas mi srce pati", "Ja nemam prava nikoga da volim", "Srce gori, jer te voli", a selo je i dalje tapkalo uz klasične narodnjake.

- Na audiciji za glumce, mogao si se kao komičar ili imitator pojaviti sa pesmom "Šaram ćilim vijugama" ili "Imam, nano, dva dilbera", ali kad se zapeva starogradska muzika, romansa ili neke Silvanine pesme, profesori to gledaju drugačije, ozbiljnije... Ja sam zahvaljujući "Ranama", između ostalog, položila audiciju - seća se Snežana Savić.

Kasnije je karijeru gradila na dva koloseka - pevačkom i glumačkom. I privatno je Snežana imala neku neposrednu vezu sa Silvanom. Njen prvi suprug Dragoslav Lazić, koji je bio smrtno zaljubljen u pevačicu, nikada se nije uspeo osloboditi te zaljubljenosti, ali Snežana je, kako kaže, znala sa tim da se nosi.

- Ta njegova epizoda u životu je bila pre mene i smatrala sam je vrednom i za Dragoslava. Ipak je Silvana bila i ostala lepotica, a tada je lepota bila na ceni. Danas, nažalost, nije. Danas je dostigla nivo kulta, postala je imperativ. Moraš da budeš lep po svaku cenu, a plastična hirurgija pruža neverovatne mogućnosti. E, tu je Silvanina prednost. Ona je imala sve ono što danas ne mogu doraditi ni plastični hirurzi.

Snežana je imala i zajedničke nastupe sa Silvanom. Pamti je po lepim gestovima, profesionalizmu i dobroti.

- Od Silvane sam čula savete da treba da budemo dobri ljudi. I kad se setim njenih saveta i reči, u današnje vreme mi se čini da nam nedostaje Silvana i ljudi slični njoj, a bilo ih je malo. I zato se ne vraćamo fundamentalnim društvenim i ljudskim vrednostima - ispričala je Savićeva u intervjuu za magazin Helou.

