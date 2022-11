NE PIJEM ALKOHOL I NE PUŠIM, ALI SAM ZBOG ULOGE PROPUŠIO: Radomir Nikolić otkrio najbolje godine za glumu, A OVO JE BILO NAJTEŽE

Glumac Radomir Nikolić osvojio je srca publike prošle godine u filmu "Toma" Dragana Bjelogrlića u kome je oživeo lik velikog umetnika Zorana Radmilovića. Iako je od početka karijere najviše radio u pozorištu, došlo je vreme da više snima, pa sada, kako kaže, radi više nego ikada. U novoj seriji "Popadija" tumači lik Caje, pa dok otkriva kako je dobio ovu ulogu, priseća se i snimanja serija "Toma" i "Vreme zla".

Imate li neke zajedničke crte s likom Caje?

- Svaki put se trudim da nađem nešto zajedničko s likom koji igram. Caja i ja nemamo zajedničkih osobina, ali sam uspeo da nađem nekoliko poveznica. Obojica smo neženje i imamo veze sa inostranstvom. Gledao sam prvu epizodu i smejao sam se do suza, što se nije desilo pet godina. Verujem da je veliki uticaj na to imala i atmosfera koja nas je pratila na setu, ali mi je serija stvarno ostavila pozitivan utisak. Svaka epizoda će biti bolja od prethodne.

Kako ste dobili ulogu?

- Zoran Lisinac i ja smo već radili na filmu "Toma" i imali smo odličnu saradnju. Poslao mi je scenario i pitao koga bih igrao. Iz prve sam rekao Caju, jer je najbolji lik koji mogu da iznesem. Igrao sam komediju najiskrenije što sam mogao i verujem da će to biti najsmešnije u epizodama u kojima je Caja.

Šta vam je bio najveći izazov na setu?

- Kao problem sam video dijalekat, ali mi je tu dosta pomogao Vojin Ćetković, a potom i momci iz Kruševac geta. Neverovatno mi je bilo da smo snimali bukvalno identičan dijalekat.

Uskoro sledi i premijera serije "Toma", u kojoj tumačite lik Zorana Radmilovića.

- Publika će u seriji imati prilike da bolje upozna boemski život Mike Antića, Tome Zdravkovića i Zorana, što nije prikazano na filmu. Biće to prava boemska strana Beograda. Verujem da će se gledaocima dopasti ono što smo uradili. Milan Marić i Marko Janketić su odlični saradnici i glumci, a nedavno sam imao veliku čast da njih dvojica dođu na moju predstavu "Kralj Ibi", u kojoj sam govorio čuveni monolog Zorana Radmilovića "Narode moj".

Koliko je bilo teško ući u cipele boema?

- Ne pijem alkohol i ne pušim, ali sam zbog te uloge propušio (smeh). Proveo sam dosta vremena u Ateljeu 212, ali i u bifeu, gde sam čuo milijardu priča o Zoranovom boemskom životu. Milan Caci Mihailović mi je mnogo pomogao pri spremanju uloge, objasnio mi je Zoranovo držanje, kako je držao cigaretu, pušio, nameštao ruke, kako je sedeo. Bilo je podjednako teško kao što je bilo i napraviti Caju ili neki drugi lik.

U seriji "Vreme zla" oživeli ste lik nacističkog majora. Da li vam je to bila najteža uloga?

- Major Jinger je samo obavljao svoj posao, kao i ja. Iako je taj posao najgori mogući na svetu, tako je učen odmalena, i za sebe ne misli da je zločinac. Uvek se trudim da branim lik koji igram, bio to najbolji ili najgori čovek, on je za mene pozitivac dok ga glumim. Ljudi misle da mi je to bila najteža uloga koju sam morao da odigram, ali zapravo to je rola u filmu "Pukotina u ledu" Maje Miloš, čija se premijera očekuje krajem godine. Svako ko bude pogledao film shvatiće o čemu govorim.

Tražite li sebi manu na ekranu?

- Nemam problem da gledam svoje filmove i serije, ali ne radim to da bih sebe kritikovao. Tražim zamerke sebi na setu, a na ekranu vidim samo lik koji igram.

Postoje li najbolje godine za glumca?

- To je mit. Moja filmska karijera je trenutno u punom jeku. Do 40. godine učio sam zanat u Ateljeu 212, a filmove i serije počeo sam da snimam pre nekoliko godina i uživam u poslu kojim se bavim, ali i u tome da biram uloge.

