TITO ME HVALIO: "MALA, DOBRO TI TO RADIŠ"! Mira Banjac progovorila o poznanstu sa pokojnim predsednikom: Bio je veoma duhovit!

Mira Banjac jedna je od retkih koja je imala priliku da se sretne sa pokojnim predsednikom Josipom Brozom Titom, a sada je otkrila da je bio veoma duhovit čovek.

foto: Zorana Jevtić

- Bila sam odabrana da idem na njegov rođendan, na koji su bili pozvani i Hrvati, Slovenci, Bosanci... Svako je imao svoj šator. Pre nego što je trebalo da odem, prijatelji u Novom Sadu su mi rekli: "Pomeni Titu naše pozorište koje se zida." Bila sam mladi komunista i to je za mene bio ozbiljan zadatak. Dok je zbijao šale, prišla sam mu i pomenula pozorište. Rekao mi je: "Zašto ti to meni kažeš? Pa nisam ja zidar. Kada dođu do bravarskih radova, neka me zovu - rekla je Mira i dodala da se u još nekim prilikama našla u njegovom društvu:

- Jesam, kada smo na Brionima snimali film. Prišao mi je i pohvalio me: "O mala, dobro ti to radiš!"

Mira je ovom prilikom otkrila i kako se oseća s obzirom da ima 94 godine:

- Ne osećam se kao da imam toliko godina. Nedavno sam bila na sistematskom pregledu. Kad je doktor video snimak mojih pluća, bio je ubeđen da ne pušim, jer su mi bila skroz "čista". Rekla sam mu da palim jednu za drugom, a on je bio šokiran. Objasnio mi je da je to zato što pušim na muštiklu.

foto: Aleksandar Jovanović

Predstava "Radovan Treći" i uloga Katice obeležile su karijeru čuvene glumice, a ona je otkrila kako je bilo sarađivati sa čuvenim Zoranom Radmilovićem:

- On je izuzetan pozorišni glumac i majstor scene. A privatno je bio mrgud, neveseo i neduhovit. Nikada nije želeo da zabavlja društvo. To je činio samo za najbliži krug prijatelja. Mogla bih da napišem tri knjige o njemu.

Zoran i Mira su zajedno sa Batom Živojinovićem igrali u seriji "Majstorska radionica", a evo kako se slagala sa drugim slavnim kolegom:

- Čovek stena sa golubijom dušom! Na snimanju serije je stalno brinuo da neko ne ostane gladan, pa je odvajao meso za ekipu. Odigrao je najopasnije scene bez kaskadera. Bio je spreman da rizikuje život zarad dobre uloge.

Zahtevna i opasna scene koja je Miri teško pala vezana je za film "Život radnika":

- Bio je 2. februar kada sam zbog filma "Život radnika" morala da uđem u Drinu. Ne da je bilo hladno, nego me je sve bolelo. Igrala sam ženu koja se bacila u vodu.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

02:29 ZORAN RADMILOVIĆ JE BIO MRGUD I ĆUTOLOG! Svetozar Cvetković ispričao smešnu anegdotu o velikom glumcu MIRA BANJAC GA JE ZVALA KLEN