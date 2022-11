PROŠAO SAM RAT I ZNAM KAKO JE TO TRAGIČNO VREME: Poslednji film Davor Janić snimio je o ZLOČINU NAD SRPSKIM NARODOM U HRVATSKOJ

Glumac Davor Janjić preminuo je o sinoć u Beogradu na Vojnoj medicinskoj akademiji, posle duge i teške bolesti, objavili su bosanski mediji.

Bio je jedan od najpopularnijih mladih glumaca u Jugoslaviji, a spletom okolnosti jedno vreme je odustao od ovog poziva, a onda se vratio u velikom stilu.

Davor Janjić rođen je 1969. godine u Tuzli, glumu je završio na akademiji u Sarajevu. Na filmu je debitovovao u velikom stilu, sa samo 17 godina u ostvarenju Ademira Kenovića "Ovo malo duše"

Odmah posle toga usledila je nova glavna uloga, a u pitanju je film "Život sa stricem" za koji nagrađen na čuvenom filmskom festivalu Montrealu.

S godinama su se nizale role u filmovima "Kuduz", "Stela", Granica" i " Stanica običnih vozova". Jedna od zapaženijih bila je u filmu "Čaruga" gde je igrao "desnu ruku" jugoslovenskog Robina Hoda, Jovana Stanisavljevića Čaruge.

Nakon izbijanja rata Davor se seli u London, gde je živeo nekoliko godina. Tamo nije ni pomišljao da se bavi glumom, tako da se činilo da je njegova zvezdana karijera ugašena na samom početku i da je njegov talenat protraćen.

Posle rata, Davor Janjić, se vraća, gde dobija ponudu za slovenački film "Autsjader", a ispotavilo se da je to bio pun pogodak. Jer mu je uloga u filmu donela glavnu nagradu u na festivalu u Kajru.

Janjić se onda odlučio da se preseli u Sloveniju gde je živeo do smrti i bavio se glumom, a ostao je aktivan u svim državama u regionu.

Jedna od njegovih poslednjih uloga bila je u filmu "Oluja", Miloša Radunovića.

- Ja sam prošao rat i znam kako je to tragično vreme. Uz dogovor svih strana u sukobu i uz dogovor sa stranim silama, a na štetu domaćeg življa, veliki broj ljudi srpskog porekla napustio je zemlju iz straha da ne bude ubijen, to je bila prava tragedija - ispričao je tada za medije.

Janjić je tada otkrio i kakvu ulogu će imati u ostvarenju reditelja Miloša Radunovića, snimljen po događaju koji predstavalja jedan od najvećih zločina nad srpskim narodom od drugog svetskog rata.

- Igram lik, odnosno bolje reći karakter čoveka zbog kojeg je sve propalo. To je čovek koji se dobro snalazi u najgorim trenucima ali zbog toga bude kažnjen, kad-tad. Radili smo po podacima koji su nam bili dostupni. Jedan deo moje dalje rodbine je prošao kroz to. Nije mi bilo teško jer je to moj posao - pričao je tada glumac.

Janjić je dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja, od čega se izdvajaju Grand Prix "America" 1988. za najboljeg glumca, 1989. nagrada Oslobođenja i 1990. nagradu filmskih kritičara FIPRESCI za dostignuća u filmskoj glumi.

