DANAŠNJI ČOVEK VOLI P*RNIĆE I ČEKA DA MU BOG POŠALJE NAJBOLJU RIBU PREKO FEJSBUKA: Kusturica brutalno o društvu u kome živimo

Proslavljeni filmski stvaralac, Emir Kusturica, posle slavnih i nagrađivanih filmova, knjiga i podignutih gradova, ima novu misiju – svoju autorsku emisiju.

Kusturica u pomenutoj autorskoj emisiji objavljuje sekvence iz svog života, svoju priču od Sarajeva, preko svetskih metropola do Mokre Gore.

On prelama kroz istorijsku sudbinu Jugoslavije, geopolitičke lomove, sukob civilizacija i sudar hrišćanskog i racionalističkog zapadnog sveta.

foto: ATA images

- I kao što je Justin Popović govorio - ostvarivanje životnog smisla je cilj života, a ne uspeh koji je čoveka stavio u poziciju da svi moramo da budemo uspešni. Ja kad se setim svoje prošlosti, ne vidim nijedan trag koji je vodio ka uspehu. Mislim da je pomirljiv duh uprkos svemu sa ostvarenim rezultatima moj životni smisao - kaže Kusturica.

Dao je i definiciju novog pasivnog homo sapiensa - savremenog čoveka koji ne voli da radi, a želi da bude bogat.

foto: AP

- On je ubica vremena, a kreativnost mu se razvija do granice gde može da preživi. On voli porno filmove, a ne pristaje na iluzije. Želeo bi da bude bogat, a ne voli da radi i sanja da mu Bog preko Fejsbuka nađe ženu, najbolju ribu. Jedino je tada religiozan. Otvoreni je član otvorenog društva i dovešće sebe u situaciju da se zbog neobrazovanja i neobaveštenosti udalji od pravog izvora informacija - objašnjava reditelj.

Ako savremeni čovek nastavi ovako, Kusturica smatra da će uskoro tražiti legalizaciju incesta.

- Rijaliti programi zato i postoje: da nas uvedu u stanje apsolutnog odsustva morala - zaključuje Kusturica.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:47 Emir Kusturica o Dostojevskom