ZBOG OVOG FILMA SAM MORAO DA UBEĐUJEM LJUDE DA NISAM LOŠ GLUMAC: Irfan Mensur iskreno o HONORARIMA, glumačkim počecima i GREŠKAMA

U trenutku kada se navršava 18 godina od emitovanja prve srpske sapunice "Jelene" na BK televiziji, jedan od glumaca koji je nosio radnju Irfan Mensur seća se njenog snimanja i tog iskustva.

Sa scenarijem od 110 epizoda, autora Meksikanca Hoakina Hereroa Kasasole, ova telenovela stekla je veliku popularnost i bila prodata u 12 država širom regiona, gde je imala mnogo veću popularnost nego u Srbiji.

Serija "Jelena" imala je u to vreme impresivni budžet od četiri miliona evra, a jednog od glavnih negativaca igrao je upravo Mensur.

Po čemu pamtite "Jelenu"?

- O sapunicama kao fenomenu sam u to vreme čitao samo u novinama i bio znatiželjan. Silno sam želeo da vidim kakva je to "šalterska gluma", kako su je u to vreme nazivali. Malo sam znao o tome, ono što je bilo važno jeste da se što više glumi, a što manje ponavlja. Bio mi je to veliki izazov.

Kako je izgledao jedan dan na snimanju?

- Dolazili bi u šest ujutru po mene, a već u sedam bih bio u kadru. Nakon snimanja vozili su me kući i davali novi tekst koji je trebalo da naučim do novog jutra. Upoznao sam drugačiji sistem rada učestvovanjem u svađi s kamerom, kako ja to volim da kažem. Drugi razlog za moje učešće je bio broj nula koji sam dobio u ugovoru (smeh). Pristojno sam živeo od tog novca pune dve godine.

Glumci su često samokritični. Zamerate li sebi kada pogrešite pred kamerom?

- Nemam čega da se stidim ili da zameram. Uvek sam radio koliko sam umeo i mogao, punom snagom. Cela serija je bila dramaturški besmislena, ali sa druge strane, učestvovao sam i u mnogim ozbiljnim projektima u pozorištu koji su se na kraju ispostavili besmislenim. Nije sramota učestvovati u takvim projektima, jer su oni odskočna daska.

Možete li da procenite koja uloga nije dobra za vas?

- Naravno da je moguće, kad odredite šta vam je primarno i čime želite da se bavite u životu. Ja sam, na primer, izašao samoinicijativno iz "Tesne kože". Nisam sebe video u toj vrsti eksploatacije mog imena i prezimena. Kasnije se ispostavilo da je to bila greška materijalne prirode, jer su glumci dobro zaradili u nastavcima. I dan-danas me na neki način vezuju za "Tesnu kožu" i ostao sam upamćen kao Japanac.

Šta vam je bio najveći izazov u karijeri?

- Na samom početku, posle uloge u velikom naslovu "Atentat u Sarajevu" Veljka Bulajića, bio sam u nezgodnoj poziciji. Igrao sam Gavrila Principa i, po mom mišljenju, to je bilo katastrofalno. Najveći izazov mi je bio da ubedim ljude sa filma i televizije da zapravo nisam loš glumac i da od mene može nešto da postane u životu. Imao sam sreće, pa su se kasnije ređale nove role poput "Čuvara plaže", u kojima sam pokazao da ipak znam da glumim.

