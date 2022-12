SAZNAJEMO KIJANU RIVS POČETKOM 2023. STIŽE U BEOGRAD: Vest će obradovati njegove fanove, ali ne dolazi zbog snimanja FILMA

Kijanu Rivs dolazi u Srbiju! Holivudski glumac početkom sledeće godine trebalo bi da poseti Beograd zbog susreta s fanovima njegovog strip serijala. Kako Kurir saznaje, Rivs je oduševljen činjenicom da je naša zemlja prva van Amerike koja je otkupila prava na objavljivanje stripa čiji je koscenarista.

- Kijanu je čuo lepe reči od kolega koji su snimali u našoj zemlji. Osim toga, ima nekoliko prijatelja s Balkana, a i veliki je fan Novaka Đokovića. Inače, njegov strip je bio jedno od najtraženijih izdanja na nedavno održanom beogradskom Sajmu knjiga - kaže naš izvor i dodaje:

- Poseta će trajati nekoliko dana i on želi da obiđe sve turističke atrakcije o kojima je slušao i čitao ranije. To će više biti privatna poseta, ali će on, u dogovoru sa svojim timom, jedan dan sigurno odvojiti za druženje i upoznavanje s fanovima stripa, kojih je u našoj zemlji ogroman broj - ispričao nam je izvor.

Posebno je zanimljivo da će Kijanu, koji je jedan od najvećih holivudskih filantropa, ovu posetu našoj zemlji iskoristiti i da novčano pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Poznato je da je Rivs najveći deo svog bogatstva podelio, jer mu je neugodno koliko zarađuje. Daje svima - fanovima, saradnicima, bolesnima za lečenje. On je donirao 70 odsto zarade od filma "Matriks" za pronalazak leka za obolele od leukemije. Sigurno je da će i kod nas ostaviti veliki novčani prilog nekoj organizaciji ili ustanovi za koju njegov tim proceni da je adekvatna - završava naš sagovornik.

Invazija holivudskih glumaca na Beograd Srbija je posvećena u nameri da postane jedna od glavnih destinacija za snimanje filmova i televizijskih serija u istočnoj Evropi, a upravo tome u prilog govori i činjenica da je Beograd u poslednjih godinu dana ugostio brojna značajna imena holivudske kinematografije. foto: Printscreen/Youtube/Variety Tako su u našoj prestonici boravili Džoni Dep, Danijel Krejg, Pirs Brosnan, Edvard Norton, Kejt Hadson, Džon Malkovič, Kevin Spejsi, Brendon Flin i mnogi drugi. Ono što je zajedničko svima njima je da su oduševljeni našom zemljom i da su svi obećali da će se vratiti.

Inače, strip pod nazivom "BRZRKR" je najskuplji strip u istoriji na jednoj poznatoj platformi, ali i najprodavaniji originalni strip serijal u poslednjih 25 godina. Objavljen je početkom septembra i za samo tri dana prodat je u rekordnih 650.000 primeraka.

- Stvaranje i učestvovanje u pisanju stripa bilo je vrlo uzbudljivo iskustvo, budući da obožavam stripove još od detinjstva. Stripovi su imali značajan umetnički uticaj tokom cele moje karijere - istakao je Kijanu.

U stripu se govori o čoveku poznatom kao B., koji je napola smrtnik, napola bog, proklet i prinuđen na nasilje. Nakon što je vekovima lutao svetom, B. je možda konačno pronašao utočište - rad za vladu SAD, za koju se bori u bitkama previše opasnim i previše nasilnim za bilo koga drugog. U zamenu za to, B. će dobiti jedino što želi - istinu o svom beskrajnom, krvlju natopljenom životu i kako da ga okonča.

