DA NIJE BILO NJEGA, POSTALA BIH JOŠ VEĆA BUDALA: Tanja Bošković sa kolegama na promociji nove knjige profesora Predraga Bajčetića

Treći deo sabranih dela profesora glume Predraga Bajčetića "Igra" predstavljen je juče u Narodnom pozorištu. O čuvenom profesoru i njegovom pedagoškom radu govorili su njegovi studenti i kolege, koji su nekoliko puta nasmejali publiku do suza.

Nenad Maričić je na samom početku otkrio da je do kasno u noć razmišljao da li zapravo treba da održi govor o svom profesoru Bajčetiću.

- Bili smo poslednji njegovi studenti 2002. godine. Dobili smo poziv da učestvujemo na festivalu u Rumuniji. Imali smo tada poslednji veliki čas kod profesora. Anita Mančić je vodila celu ekipu, a on nas je mesec dana spremao. Kakav smo uspeh postigli, govori činjenica da su svi tražili da ponovimo svoju radionicu.

Dobili smo priliku da isti program izvedemo u Atini. Posle tog izvođenja okružili su ga profesori s raznih akademija i pitali: "Gde su vam knjige?" Nju danas predstavljamo. U knjizi, osim teorija, ogleda i vežbi, možete naći i misli o pozorištu - otkrio je Maričić.

O Bajčetićevoj veštini i pedagoškom radu govorila je i Tanja Bošković.

- Dužni smo mu sve. Pokrenuo me je strahovito u ovaploćenje. Mogla sam igrati konja, mačku, zmiju, to vas Bajča osposobi da možete. Iznad svega je bilo da činimo dobro drugome i sebi. Učio nas je da trpimo udarce, od njega, urazumitelja, hvala mu, inače bih postala još veća budala - istakla je glumica.

Na kraju programa na scenu je izašao Branislav Lečić i otkrio kako su se upoznali.

- Nije bio moj profesor. Bio sam druga godina, a on je primio prvu. Vidim cela klasa, a oni svi u crnom. Počinjemo da pričamo. Vidim tu vlada prava disciplina, on je strašan autoritet. Imao sam problem ceo život sa autoritetom i jednom skupim hrabrosti i odem na njegov čas. Pitao me je šta tražim tu jer pripadam drugoj klasi.

Rekao sam mu da nisam došao da mu uzmem hleb sa stola, nego samo mrvice. Pitao me je zar sam toliko gladan i pustio me je da prisustvujem. Mnogo je uspevao da me pokrene, nijedan pedagog nije bio toliko precizan u primedbama kao on. Kada god je došao na moju premijeru, pitao sam ga otkud on, na šta je on odgovarao: "Skupljam mrvice sa tvog stola" - zaključio je Lečić.

Na put izveo 300 glumaca od Božovića do Slobode Mićalović

Predrag Bajčetić (1934 - 2018) završio je režiju u klasi Huga Klajna na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Bio je redovni profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Iza sebe je ostavio mnoga dela, ali možda njegov najveći doprinos jeste što je, kao profesor glume, od 1956. do 2001. izveo na scenu generacije poznatih glumaca koji sebe zovu Bajčini svedoci.

Među tih više od 300 njegovih studenata su Petar Božović, Voja Brajović, Svetlana Bojković, Gorica Popović, Tanja Bošković, Zlata Numanagić, Ljiljana Dragutinović, Radmila Živković, Jelica Sretenović, Milan Štrljić, Branko Jerinić, Miralem Zupčević, Vladica Milosavljević, Mladen Andrejević, Slobodan Beštić, Elizabeta Đorevska, Nikola Kojo, Nenad Jezdić, Katarina Žutić, Ana Sofrenović, Sloboda Mićalović, Katarina Radivojević, Bojana Maljević...

Gluma ne može da se nauči

O pedagoškom radu, Predrag Bajčetić je govorio:

- Prvi zadatak pedagoga glume je da stvori uslove koji omogućavaju razvoj talenta, gladi za komunikacijom i želje za glumom. To nije moguće ako postoji strah, ako nema poverenja između pedagoga i studenta glume. Pedagogija glume je prijateljska pomoć. Treba razumeti i osetiti vibracije studenta, bol od napetosti postojanja na sceni i pokušaja da se pokrene i preskoči prepreka. Student glume ne može da nauči glumu, već samo da razvije ono što već ima u sebi. Tako pedagog glume pomaže talentovanim mladim glumcima da porastu i iznenade publiku.

