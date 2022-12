NA SVAKOM KONCERTU UPOZORIM PUBLIKU DA NISAM PEVAČ: Frano Lasić o BALAŠEVIĆU, muzici i šta je zbog supruge morao da URADI

Frano Lasić uspešnu godinu završiće koncertom "Nostalgično putovanje" uz pratnju dalmatinske klape Koluri 16. decembra u 20 časova u Dečjem kulturnom centru u Beogradu. Kroz osmeh popularni glumac za Kurir kaže da je otpevao samo dva hita - "Zagrljeni" i "Volim te, budalo mala", te da pred svaki svoj nastup publici kaže da nije pevač.

- Koncerti pred Novu godinu polako postaju jedna lepa tradicija. Nisam nastupao prethodne dve godine zbog korone. Mislim da će nam ovo biti šesti koncert s klapom.

Kako ste došli na tu ideju?

- Pevao sam kao mladić u horu i klapama, i uvek sam bio fasciniran kako se izvanredno mogu složiti glasovi. Rođen sam 1954. godine i odlučio sam da sve pesme moje mladosti i neke nove izvedem s klapom. Ima tu stranih i domaćih hitova, ali je tako dobro zvučalo da sam nakon prvog nastupa dobio toliko mejlova od publike sa sjajnim reakcijama. Govorili su da sam ih vratio u mladost.

Niste izabrali da nastupate u Domu sindikata?

- Volim kad je na koncertu intimna atmosfera. Najradije bih okupio publiku u nekom lepom salonskom stanu, ali to nije moguće. DKC u Takovskoj ulici ima nove fotelje i sjajnu akustiku i nadam se da će publika uživati. Karte su u prodaji preko Tikets.rs.

Kako ste birali set listu?

- Godinama počinjemo sa istom pesmom, a to je hit Gabi Novak "Vino i gitare". Prva asocijacija svima nama na klapu je more, vino, riba i gitare. Imao sam problem na svojim nastupima s dužinom koncerta, pa sam morao da prihvatim savet supruge Milene. Kad mi date mikrofon, volim puno da pričam.

Slično nešto je radio i pokojni Đorđe Balašević.

- Uf, ne možete me porediti s njim. On je top klasa. Bio sam baš na njegovom koncertu u Areni, ali mi to nije bilo ono pravo. Znate, takva vrsta muzike traži da izvođač mora biti tet-a-tet s publikom, imati vizuelni kontakt s ljudima.

Da li ćemo na koncertu čuti i vaše hitove "Zagrljeni" i "Volim te, budalo mala"?

- Naravno. Znate, imam ja više pesama, ali uvek i na svakom nastupu izvodim te dve. Publici svaki put ispričam jednu anegdotu. Postoji italijanski pevač iz Švajcarske Roko Granata, koji je imao veliki hit "Marina". Od te jedne pesme je živeo ceo život, a ja kažem da imam čak dve takve.

Koliko vam gluma pomaže u pevanju?

- Na početku svakog koncerta ja kažem publici da nisam pevač. Odmah se ogradim. Samo sam glumac i volim da pevam. Išao sam u muzičku školu, ali nemam glas koji može sve otpevati. Mislim da imam tu neku emociju, koja je važnija.

Na čiji nagovor su "Zagrljeni" završili u rimejku "Dinastije"?

- Moja je ideja bila da se u seriji "Dinastija" pojavi pesma "Zagrljeni". Uz tu pesmu mladenci plešu prvi ples.

Imate li ponudu da pevate na svadbama?

- Bilo je ponuda, ali to ne radim i ne volim. Uvek se tada setim Arsena Dedića, koji je govorio: "Današnje pevače svi zovu na svadbe i krštenja, a ja imam tako nekako tužne pesme i mogao bih biti dobar za sahrane." Pevati na svadbi je odgovornost i treba napraviti atmosferu. Nije to koncert od dva sata, već svirka od danas do sutra.

Snimaju se filmovi o raznim ljudima, a vaš život je dobar predložak za scenario. Šta biste kao savet dali nekom mladom piscu ili reditelju koji jednog dana požele da im poslužite kao filmski junak?

- Teško bi to neko mogao da napravi. Samo ja znam moj život, a drugi ljudi mi nisu bili u džepu. Nisam ja dobra tema za film, a sam nemam ambiciju da napišem svoje memoare.

