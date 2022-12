CECA BOJKOVIĆ OTKRILA ZBOG ČEGA JE KORISTILA POPULARNOST: Glumica je zahvaljujući ulozi u seriji BOLJI ŽIVOT postala zvezda

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) u sredu je obeležilo 30 godina izlaženja pozorišnih novina Ludus otvaranjem prigodne izložbe u Ateljeu 212.

Na svečanosti je glavna urednica Tatjana Nježić uručila grafike Jugoslava Vlahovića, ilustratora Ludusa, glumcima Svetlani Bojković, Nebojši Dugaliću, Aleksandru Milosavljeviću, Milanu Caciju Mihailoviću, Branki Petrić i drugim pozorišnim delatnicima i novinarima.

Obraćajući se brojnim prisutnim zvanicama u gornjem foajeu pozorišta, predsednik UDUS Dugalić je istakao da je tri decenije ozbiljno trajanje i da se radi o ogromnom jubileju.

- Postoji trag da smo nešto stvarali, trag koji se sasvim sigurno može smatrati dokumentom prvog reda. Neki budući istraživači će sigurno morati da se konsultuju s Ludusom kako bi otkrili kakav je bio pozorišni život u tom periodu - istakao je Dugalić.

Glumica Svetlana Bojković, kako je otkrio Dugalić, jedna je od glavnih krivaca za pokretanje prvih pozorišnih novina.

- Ludus je pod tim imenom počeo da izlazi 1982. godine, a pokrenuo ga je Dragan Đurović. Čak sam i ja u to vreme dala neki mali intervju za te novine, koje nije bile klasične, ali su bile jako lepe, na finom papiru, koji nije bio novinski.

To je odjednom zamrlo, a ja više nisam ni stigla to da pratim, jer sam puno radila. Ostalo mi je to kao jedna lepa ideja, a naziv mi je bio zvučan. Kada sam 1992. godine postala predsednik udruženja, ponovo je izašao novi Ludus - prisetila se Bojkovićeva.

Dramska umetnica godinama unazad važi za jednu od najpopularnijih glumica, a otkrila je i da je to iskoristila kako bi pomogla Ludusu.

- Koristila sam svoju tadašnju televizijsku popularnost kako bi Ludus zaživeo. Baš sam je samo tu iskoristila i nigde drugde. Doduše, nekad mi je kod lekara bila dobrodošla.

Ja kažem samo: "Dobar dan, kuc-kuc. Ovde Emilija Popadić. Došli smo na ideju da izdajemo pozorišne novine. Da li možete da pomognete?" I svi su davali novac. Neko novac, a neko u naturi, na primer, čuveni gospodin Tasa nam je davao papir. I ministarstvo se, naravno, uključilo.

Uspeli smo da izdajemo svakog meseca te novine. U početku su ljudi volontirali. Moja je bila ideja i skupljala sam novac. Feliks Pašić je sve ostalo radio. Dosta naših kolega je pisalo za ovaj list - otkrila je glumica.

Prvi broj Ludusa izašao je 5. novembra 1992. godine, a po konceptu i karakteru i danas je jedinstven list u regionu, i bavi se afirmacijom pozorišne umetnosti, boljom informisanošću i proširivanjem komunikacija u kulturi.

