I SRBIJA MOŽE DA GLASA ZA SVOJU PESMU NA DEČJOJ EVROVIZIJE: Katarina vas poziva da je podržite, a evo ko će komentarisati PRENOS

Jerevan, glavni grad Jermenije, od ponedeljka je okupio nove predstavnike 16. zemalja koji će se u nedelju takmičiti na jubilarnoj, dvadesetoj Dečjoj pesmi Evrovizije.

Na Drugom programu RTS biće u nedelju direktan prenos takmičenja od 16 časova, ali pre toga može i besplatno da se glasa za favorite, među njima za Srbiju i Katarinu Savić sa pesmom "Svet bez granica" pod rednim brojem 14.

foto: RTS promo

Nakon spektakularne ceremonije otvaranja i uživanja u lepoti grada koji je dekorisan u duhu Božića, na crvenom tepihu su se predstavili takmičari jubilarne dvadesete Dečje pesme Evrovizije i Zavrteli magiju baš kao što glasi ovogodišnji slogan takmičenja, navodi RTS.

foto: RTS promo

Katarina Savić je imala odličan start u prvim danima boravka u Jerevanu. Interesovanje drugih delegacija i medija je privukla prikazivanjem mnogobrojnih talenata, naročito pevanjem na različitim jezicima. Među takmičarima je prepoznatljiva i kao balerina sa trombonom.

"Moram da kažem da je Katarina drugačija i od dece koju smo imali do sad, možda, ali i od druge dece koja su ovde. Ove godine idemo na kvalitet, ovo je jako interesantna pesma, potpuno drugačija možda od onoga što je trenutno aktuelno na 'Evroviziji', ali samim tim je jako interesantna. To je jedna divna balada koju je lepo upotpunio Aleksandar Sedlar i komponovala Ivana Dragićević i to je zaista jedna lepa bajka koju mi dočaravamo na sceni", kaže Jovana Dukić, šef delegacije Srbije.

Katarina izvodi pesmu Svet bez granica ali neće biti sama na sceni. Trinaestogodišnji dečak Martin Zoričić, talentovani igrač modernog plesa, upotpuniće njen nastup u nedelju kada milioni gledalaca budu pratili najpopularnije televizijsko takmičenje za decu.

Katarina kaže da je u areni Karen Demirčjan predivno, da se oseća odlično i da je srećna što je na takmičenju u Jerevanu

Martin obećava da će se Katarina i on maksimalno potruditi na sceni: "Nemam tremu zato što smo dobro uvežbani".

foto: Gordan Jović/RTS

Na sajtu junioreurovision.tv može besplatno da se glasa, od petka u 20 časova do početka takmičenja koje je u nedelju u 16 časova u direktnom prenosu RTS. Ponovo možete glasati dok traje prenos nakon svih nastupa i svih 16 takmičara.

Katarina poziva iz Jerevana da glasamo za nju: "Ja sam pod rednim brojem 14 i potrudiću se da učinim Srbiju ponosnom".

foto: Marina Lopičić

Komentatorka prenosa biće novosadska glumica i TV lice RTS Kristina Radenković.

Voditeljka kviza "Slagalica" letos je iznenada "uskočila" u tim Ane Đurić Konstrakte na izboru za Pesmu Evrovizije, i po reakcijama svih gledalaca i obožavatelja ovog takmičenja, odlično se snašla na velikoj bini.

foto: EBU NATHAN REINDS

Glasove našeg žirija i publike čitaće Petar Aničić. On je 2020. nastupio na Dečjoj pesmi Evrovizije s pesmom "Otkucaj" koja je održana u Varšavi u Poljskoj. Petar je nastavio da se bavi muzikom, a trenira i tenis.

Petar sa Darkom Dimitrovim foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 U NEDELJU POČINJE DEČIJA PESMA EVROVIZIJE: Ovako možete da glasate za Petra Aničića na prestižnom takmičenju (KURIR TELEVIZIJA)