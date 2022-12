POZNATI PRVI IZVOĐAČI EGZITA 2023! Legendarni bend koji ZBOG TRAGEDIJE koja ih je zadesila NIJE NASTUPAO vraća se u Novi Sad

Poznati su prvi izvođači festivala Egzit, koji će biti održan naredne godine od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

Na konferenciji za medije održanoj u Silosima u Beogradu organizatori su otkrili prva 23 izvođača, a među njima najveće zvezde su Prodidži, Vijagra bojs, Skrileks i Kajnemuzik. Publika će moći da čuje i zvezde elektronske scene duo Kamelfat, Hotsinse 82, LF sistem, Vintidž kalčer i Indira Paganoto. Nastupe na festivalu potvrdili su i Tousters, Suzi Mun, Kokni ridžekts, Hjuman rijas, Mortal kombat i Zoe Kida.

foto: Stefan Jokić

- Mnogi su mislili, uključujući i sam bend, da će Prodidži stati nakon tragedije, ali mi smo znali da neće biti tako. Povratnički koncerti u Londonu su pokazali da je vatra u njima jača nego ikada, a ponovni susret ovog kultnog sastava i njihove omiljene, Egzitove publike biće sigurno najemotivniji do sada. U julu ćemo svedočiti istinskom muzičko-istorijskom trenutku, koji će dostići vrhunac specijalnom laserskom projekcijom Kita Flinta - izjavio je osnivač i direktor festivala Egzita Dušan Kovačević.

foto: Beta Dragan Gojić

Bend je decenijama okidač planetarnog ludila za elektronskim zvukom. Pesme "Firestarter", "Breathe" (premijerno izvedena u Beogradu), "Smack My Bitch Up", "Voodoo People", "No Good (Start The Dance)", "Out Of Space", "Everybody In The Place" nisu deo samo muzičke istorije već i odrastanja generacija širom sveta već 30 godina. Četiri puta su već bili u Novom Sadu i za svaki nastup se tražila karta više.

- Egzit je naš omiljeni festival! U Srbiji smo nastupali kada im je bilo najteže, imamo posebno mesto u njihovim srcima i obožavamo ljude tamo - govorio je osnivač benda Lijam Haulet.

Kovačević je govorio i o njegovim favoritima iz programa. - Egzit je poznat po tome što je multižanrovski festival. Biće tu puno gitara, najbolje od elektronske muzike, hip-hopa i drugih muzičkih pravaca. Izdvojio bih Skrileksa. Sećamo se 2014, kada ga je toliko ponela energija Egzita da je otkazao čarter let i ostao dva dana. Mislim da je to najskuplja ulaznica koju je platio. Za Kajnemuzik kažu da je Berlin u malom. Posle nastupa na Dens areni čeka nas jedan dug afterparti - poručio je Kovačević.

foto: Promo

Festivalske ulaznice za Egzit 2023. dostupne su po promotivnim cenama od 6.990 dinara i uz uštedu od 60 odsto, a mogu se kupiti putem festivalskog sajta, na Gigstiks prodajnim mestima i onlajn. U četvrtak, 15. decembra, kreće i najsunčanija novogodišnja akcija, u kojoj se, uz kupljenu ulaznicu za festival 2023, na poklon dobija ulaznica za jedan od Egztovih morskih festivala.

(Kurir.rs)

