FAJT ZBOG MUZEJA! JURICA PAĐEN ODGOVORIO NA PROZIVKE DŽONIJA ŠTULIĆA: Pevač Aerodrom u svom stilu o bivšem šefu u grupi AZRA!

Posle nekoliko godina Jurica Pađen i Aerodrom sviraće ponovo u Beogradu. Ova zagrebačka grupa će, uz još osam bendova, nastupiti na Rok star festu u subotu, 24. decembra, u Hali 4 Beogradskog sajma.

Lider grupe Jurica Pađen kaže da ranije prosto nije bilo uslova za koncert u našoj prestonici.

- Mi bismo voleli da smo više svirali u Beogradu, ali zbog raznih okolnosti to se nije ostvarilo. Procena našeg menadžera bila je da je ovaj koncert nešto što odgovara bendu, a mi smo to sa zadovoljstvom prihvatili - kaže Pađen i dodaje da će publika na Sajmu moći da čuje sve najveće hitove Aerodroma, od "Fratela" i "Obične ljubavne pjesme" do "24 sata dnevno", "Tvog lica" i "Šta si u kavu stavila".

Inače, Jurica se nedavno našao u središtu medijske buke kada mu je nekadašnji lider Azre Džoni Štulić zamerio što je njegove memorabilije ustupio novosnovanom Muzeju novog vala u Zagrebu.

Pađen, međutim, sada kao nekada, nije ljut na muzičara s kojim je godinama delio binu, kao član jedne od kultnih grupa s naših prostora.

- Nema tog rešenja od kojeg moj bivši saradnik neće napraviti problem. Možda ga to zabavlja, a možda je i zaboravio da sam ga nazvao da pitam za dozvolu da njegove memorabilije prosledim Aleksandru Črčeku, osnivaču Muzeja novog vala. Bilo kako bilo, objavljen je listing poziva sa mog broja, evidentiran prilikom poziva u Holandiju preko mog telefonskog operatera. Tako da... sve je jasno - kaže Jurica Pađen.

