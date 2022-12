LJUBAV PREMA LAJBAHU I DALJE ŽIVI: Posle neprijatnog izleta u kantri muziku, slovenački bend popravio utisak i oduševio BISOM!

Slovenačka grupa Lajbah nastupila je posle tri godine pauze pred beogradskom publikom i to dvosatnim koncertom u MTS dvorani u okviru turneje "Love is still alive" (Ljubavi i dalje živi).

Kultni status bend ima još od osamdesetih, kad je osnovan u rudarskom mestu Trbovlje kao muzičko krilo pokreta Neue Slovenische Kunst. Od početka je bio predmet kontroverzi i zabrana, ali je uvek pružao fascinantan spoj muzičkih, vokalnih i video užitka, koji su odavno prešli granice Slovenije, Balkana, pa i Evrope.

foto: ATA images

Na aktuelnoj turneji gošća im je Šveđanka raskošnog glasa Marina Morterson, koja je i otvorila beogradski koncert na akustičnoj gitari, a u kantri numeri pridružio joj se harizmatični lider benda Milan Fras.

Krajnje netipična pesma za ovu grupu propraćena je i neobičnim Frasovim stajlingom. Umetnik se, na iznenađenje publike, pojavio u srebrnom sakou i s kaubojskim šeširom!

Posle ove numere usledio je elektroblok, koji nije bio posebno prijatan za gledanje zbog intenzivnih svetlosnih efekata stroboskopa. Repetitivni zvuk nije ono što publika očekuje od benda koji je bio inspiracija Ramštajnu i Merilinu Mensonu, već su to tvrdi gitarski rif i dvosmislena ikonografija, zbog kojih se u Beogradu uvek tražila karta više za njihove nastupe, bilo da je u pitanju mala sala, otvoren prostor ili Arena.

foto: ATA images

Ko nije ranije pobegao, mogao je to da učini tokom dvadesetominutne pauze jer, da su nastavili u tom maniru, ništa od magije Lajbaha ne bi ni bilo. Ipak, u nastavku se Milan Fras vratio u standardnu crnu garderobu i počastio publiku najpoznatijim kompozicijama sa više od 20 albuma Lajbahove diskografije.

Posle skoro puna dva sata, bend je izašao i na bis, gde se Frasu ponovo pridružila Mortensonova, pa je pesma "The Future" imala svoju beogradsku koncertnu premijeru. Melodična numera Leonarda Koena dobila je novu dimenziju spajanjem njihovih vokala, ali i apokaliptičnim videom koji je prati. Na bimu su se smenjivali likovi živih i mrtvih svetskih moćnika, političkih i verskih, poznatih ličnosti, scene rata i stradanja, a video završava snažnom porukom - snimkom začuđene šimpanze.

foto: Roger_op_den_Camp

Na kraju, istinski ljubitelji Lajbahovog zvuka morali su da se potrude da zaborave početak koncerta, što nije bilo preterano teško posle spektakularnog finala, i dodaju ovaj nastup u Beogradu listi koncerata na kojima je trebalo biti.

Kurir.rs

Bonus video:

