ĐAK ČUVENOG VLADIMIRA VELIČKOVIĆA PRVI PUT IZLAŽE RADOVE U SVOJOJ ZEMLJI: Lepota muškog i ženskog tela kao inspiracija!

Slikar Filip Mirazović je jedan od umetnika koji je slavu stekao prvo u svetu, a sada beogradska publika prvi put može da vidi njegova izvanredna dela na izložbi "Figura X u prostoru Y" u prestoničkoj galeriji "Sanjaj".

Na otvaranju su govorili Sanja Bjelanović Janković uz podršku supruga dr Neleta Karajlića, koji je na najbolji način opisao Mirazovićeve slike:

- Filip pokazuje telo kao hram, ali ga ne ulepšava, već ga oslobađa. Oslobađa ga lanaca konformizma, stega uvreženog mišljenja, oslobađa ga čak i sile zemljine teže, pa na nekim slikama ženske figure, pobegle od zakona fizike, podsećaju na junake nekog štiva naučne fantastike. Zbog tog bega od gravitacije svet koji Filip Mirazović prikazuje nalazi se u posebnom, bestežinskom stanju, između sanjarenja i meditacije, okrenut ka sebi, zadubljen u misli. Čini se da svako telo, muško ili žensko, igra neku ulogu koja je sakrivena od prvog pogleda.

Mirazović je bio ganut Neletovim rečima i reakcijama prisutnih, te je izrazio veliko zadovoljstvo što je napokon dobio priliku da slike predstavi i u svojoj zemlji.

Filip Mirazović je rođen u Šapcu, a 1992. godine se preselio u Francusku, gde i danas živi i radi. Studirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Parizu u klasi profesora Vladimira Veličkovića, našeg poznatog akademskog slikara, a dodatnu specijalizaciju završio je sa najvišim ocenama i preporukama u kabinetu slavnog multimedijalnog umetnika Kristijana Boltanskog i francuskog apstraktnog slikara Dominika Gotjea. Od 2005. godine izlaže svoja dela na samostalnim i grupnim izložbama u prestižnim francuskim galerijama, a ove godine i na velikoj grupnoj izložbi u Majamiju.

Izložba je otvorena do 31. januara 2023, a radno vreme galerije "Sanjaj", koja se nalazi u Dositejevoj 11, radnim danima je od 12 do 20, a subotom od 11 do 15 časova.

