JAUKALA SAM BEOGRADSKIM ULICAMA, BILA SAM NA IVICI DA SE UBIJEM! Ovo je teška životna priča Mire Banjac: Htela sam da se bacim!

Slavnu glumicu Miru Banjac malo ko može da zamisli bez osmeha, a gotovo niko ne zna da je kroz život preživela veliki broj izrazito teških životnih situacija, sa kojima se ona hrabro borila.

Ova glumica završila je Pozorišnu školu u Novom Sada 1950. godine u prvoj generaciji, a za vreme Drugog svetskog rata bila je godinu dana u Prvoj proleterskoj brigadi.

foto: Damir Vujković

Još u detinjstvu odrastala je u toku strašnog rata i užasa.

- Ja, u stvari, uopšte i nisam bila dete. Bila sam, eto, neko biće. Odrasla sam u toku strašnog rata i užasa. Drugo, živela sam kod babe. Moj otac je bio Amerikanac. Doveli su ga ovde kad je imao dvadeset i neku godinu. Nije ni znao srpski, oženili su ga mojom majkom koja je bila lepa devojka - ispričala je u jednom intervju Mira Banjac, a onda je otkrila da su njeni roditelji živeli svega četiri godine zajedno iako je njen otac želeo da njegova porodica dođe da živi sa njim:

- Moji ujaci nisu dali. I tako, mi ne odosmo. Onda je majka otišla u Beograd, gde se zaposlila. Primače se rat, zatvoriše se granice između Srbije i Hrvatske, ona osta u Beogradu, ja u Erdeviku, gde sam i rođena, kod babe i tetke po ocu, koja je takođe došla iz Amerike i slabo govorila srpski. Te dve žene su se strahovito svađale, a ja sam živela u tome i u čežnji za majkom. Zbog njih dve, bake i tetke, nikada nisam naučila engleski - ispričala je Mira Banjac.

Kada je diplomirala, odmah se udala i to za svoju prvu veliku ljubav, Andreju Jovanovića. Upoznali su se na studijama glume u Novom Sadu. Mira je već u 24. godini postala majka, rodila je sina Branislava Branu.

foto: Aleksandar Jovanović

- Sve se brzo dešavalo. A onda sam se od muža razvela kad je Brani bilo pet godina. Dok je bio mali, imala sam sreću da mi je majka pružala veliku podršku, a i s bivšim mužem bila sam u dobrim odnosima sve do njegove smrti. U životu dobijamo samo ono što dajemo - rekla je ranije Mira i naglasila za "Stori".

Mira Banjac je u jednom kriznom momentu razmišljala da sebi oduzme život jer nije imala para, a dugovala je dosta novca.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel 'Metropol', naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole - rekla je Mira Banjac.

Jedan poziv sve je promenio, a nakoon toga je poručila da više nikada ni dinar ne bi pozajmila.

foto: Damir Dervišagić

- U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i procišcenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila! Da umirem - ne bih - rekla je Mira Banjac u jednom intervjuu.

