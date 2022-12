ČKALJINA UNUKA LUDO VOLELA OVOG GLUMCA! Važio je za pravog zavodnika, a imao je probleme sa DROGOM: NA SAHRANI JE BILA SKRHANA

Kada je legendarni Miodrag Petrović Čkalja preminuo njegova unuka Jovana Petrović imala je 30 godina. Ona danas ima 49 godina, a mnogi tvrde da je neverovatno koliko podseća na dedu, velikog glumca.

Lepa glumica je sa 18 godina uplovila u te vode, a u karijeri je odigrala više od 20 uloga. Njena najpoznatija uloga do sada bila je ona u seriji “Porodično blago” i "Seljaci".

Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, a pored glume bavi se humanitarnim radom u više dobrotvornih predstava za “Kolo Srpskih sestara”.

- Malo toga se promenilo, nekvalitetni se i dalje plaše kvalitetnih i podmeću im nogu. Deka i dalje živi sa mnom u mojim uspomenama. Od deke sam naučila sve i svašta kada je reč o tehničkim stvarima koje se odnose na glumu, ali i to kako treba da se postavim prema glumačkoj profesiji, kolegama i ljudima koji stoje iza kamere - rekla je jednom prilikom Jovana Petrović.

Glumica je ludo volela svog kolegu Igora Pervića. Tokom svoje karijere Pervić je važio za velikog zavodnika, a mnoge žene žudele su za njim. Beogradska štampa je 1992. godine za glumca Igora Pervića pisala da se "dečaci češljaju kao on, pevaju i sviraju kao njegova grupa ’Duh Nibor’ (Robin Hud)”. Imao je 24. godine i bio je idol mladih. Mnogi filmski kritičari, kao i javnost, predviđali su mu sjajnu karijeru. Kao tinejdžer se probio na filmsko platno, ali nažalost, upao je u problem sa teškim drogama.

Ljubav prema devojci uvukla ga je u kandže droge, ali je kako kaže uvek bio samo na heroinu i kokain nikada nije uzimao.

- Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva. Ja sam bio strašno zaljubljen u nju, imao sam motor, Tomos automatik, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: ‘Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim’. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve rekvizite, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka, i stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma - pričao je glumac.

Kako bi je očarao pristao je da uzme heroin, nakon čega je brzo postao zavisnik.

- I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. U tom trenutku osetim nirvanu i počeli smo da vodimo ljubav na stepeništu. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo uradio. Nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam tako i nastavio na igli. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije su počeli problemi i krize su bile psihičke. Gledajući nju koja je bila mnogo duže u svemu tome, ubacivao sam sve više sebe u to stanje. Kada je ona vikala da je sve boli i ja sam, a ustvari me ništa nije bolelo osim mozga - otkrio je Pervić.

Njih dvoje su se jednom prilikom iz grada preselili u selo tvrdeći da je tamo život mnogo mirniji i lepši, ali ipak su se na kraju razišli.

Igor je preminuo u aprilu 2019. godine, nakon borbe sa rakom želdca u roditeljskom stanu, a tom prilikom se oglasila i Jovana Petrović, koja je bila neutešna na sahrani.

- Šta mogu da kažem o njemu? Voleli smo se najviše na svetu. Ljubav je trajala 20 godina, šta reći više... Od pre 20 godina, do pre neki dan je sve trajalo... To sve govori. Osećam se kao da sam pola sebe izgubila. Danima ne znam gde se nalazim - rekla je tada ona.

Podsetimo, Pervić je rođen 29. oktobra 1967, a ljubav prema umetnosti nasledio je od svojih roditelja, majke Lidije Pilipenko, čuvene primabalerine, i oca Muharema Pervića, jednog od naših najvećih pozorišnih i književnih kritičara.

Domaća javnost pamtiće Igora Pervića po ulogama u filmovima "Lajanje na zvezde", “Crni bombarder”, “Bure baruta”, kao i u poznatim serijama "Ranjenik", "Vuk Karadžić", a prvi put se pojavio na javnoj sceni sa samo 7 godina. Uvek je važio za jednog od najlepših glumaca domaće scene, a o njegovoj harizmi se i danas priča.

