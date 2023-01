SRAM VAS BILO! MILENA RADULOVIĆ OGORČENA: Glumica pružila podršku kolegama koji su ostali bez POSLA i pozorišne SCENE

Najmlađe pozorište u Beogradu Teatar na Brdu više neće raditi u sali u kojoj je dosad bilo smešteno, saopštio je osnivač Andrija Milošević. Glumac i njegov pokretač, zajedno s kolegom Viktorom Savićem, nastaviće rad i 2023, ali pod drugim krovom.

foto: ATA images

- Draga publiko i svekolika javnosti, ovim putem vas informišemo da smo obavešteni da, nažalost, neće doći do produžetka saradnje sa opštinom Čukarica. Samim tim, Teatar na Brdu prestaje s radom u sali u kojoj je do sada bio. U obavezi smo da vas obavestimo o našem dosadašnjem radu i velikim uspesima koje smo imali za samo četiri godine rada... Imajte u vidu da zbog pandemije koronavirusa skoro godinu i po dana nismo radili u punom obimu - ali to nas nije zaustavilo u našoj želji da lepotu i osmeh vratimo svakom ko nas je posetio - navodi Milošević.

foto: Damir Dervišagić

Teatar na Brdu je otvoren 28. novembra 2018. premijerom predstave "Šećer je sitan osim kad je kocka". Za samo četiri godine rada izvedene su 394 predstave, izdato je 125.196 ulaznica i 8.997.403,00 dinara je, zahvaljujući tome, uplaćeno na račun Kulturnog centra Čukarice na ime zakupa sale. - Kroz scenu Teatra na Brdu je prošlo preko 30 najeminentnijih glumaca, reditelja i dramaturga. Energiju našem Teatru su takođe davali i mnogi mladi stvaraoci koje smo angažovali i na taj način ih afirmisali u umetničkom svetu. Dali smo priliku studentima da rade kao razvodnici, scenografima i kostimografima da sarađuju s nama. I svi smo davali svoj maksimum - završava Milošević.

foto: PR/Nebojša Babić

Na scenu ovog pozorišta stali su velikani od Svetlane Cece Bojković do mladih zvezda, a među njima i Milena Radulović.

foto: Printskrin

- Izgubili smo mesto smeha, kulture i pozitivne inicijative. Opštini Čukarica očigledno nije potrebno pozorište koje okuplja kvalitetne ljude. Sram vas bilo. Za mene je ovo tragedija našeg društva, koje se lako odriče dobrih stvari a neguje kojekakve strahote - napisala je glumica na svom Instagramu.

