NISAM MOGLA DA POBEGNEM OD SONJE IZ RADIO MILEVE! Kristina Bogunović-Gavrić o ulozi koja joj je promenila ŽIVOT i dva PREZIMENA

Treća sezona komedije "Radio Mileva" donela je neočekivane zaplete među glavnim junacima, a jednu od glavnih uloga tumači mlada glumica Kristina Bogunović-Gavrić. U liku Sonje kraj iskusnijih koleginica Marije Vicković i Olge Odanović dobila je savršenu priliku na samom početku karijere i iskoristila je na najbolji način.

foto: Ivana Tekić

Kako ste dobili ulogu u "Radio Milevi"?

- Za prvi deo kastinga trebalo je da se pošalje snimak. Bio je rok u trenutku kada sam kretala na more i malo je falilo da odustanem. Ipak sam poslala snimak i po povratku kući dobila poziv za uži krug. To je bio moj prvi kasting bez treme, i to odmah nakon prve godine akademije. Verujem u neočekivane stvari, a moja filmska mama Marija Vicković mi je rekla: "Uloga uvek nađe čoveka." Nisam mogla da pobegnem od Sonje.

Gledate li seriju?

- Ponekad, više je prate moji prijatelji i porodica. Moj tata priznaje da je u početku gledao zbog mene, a sada gleda zbog same serije.

foto: promo

Rastete li uz Sonju?

- Svakako rastem, kako god da okrenem.

Jesu li vam još bliski tinejdžeri?

- Mnogo su drugačiji nego kad sam bila njihovih godina. Sve mi je jasno, ali ne volim ovo instant vreme.

Zasmejavate li se na setu?

- Sve je lepše kad se lepo zabavljamo. Na početku se nisam smejala u kadru. Perfekcionista sam, ne dozvoljavam sebi pravo na grešku, ali što sam starija, više sebi opraštam, tako da je sada drugačije. Smeh se omakne kontroli. Ekipa je takva da su svi uvek raspoloženi za dobru šalu.

foto: promo

Smatrate li posle 100 epizoda ove serije da nema boljeg načina za učenje glume od snimanja?

- Mogu da sedim kod kuće i čitam Stanislavskog, ponavljam sama sa sobom u svoja četiri zida ili vežbam na faksu sa klasićima. To je neophodno, ali suštinu zanata naučimo u samom radu.

Dobijate li neke savete od Olge, Marije, Koja, Brstine, Dare...?

- Saveti su na svakom koraku, samo ih treba prepoznati. Moja priroda je veoma senzitivna i svašta u toku snimajućeg dana upijem, naučim i otkrijem. Najbolji saveti dogode se u kadru, a s obzirom na to da sam najmlađi kolačić ovog kasta, u odličnoj sam poziciji za nova učenja.

foto: Martin Stamenković

Koliko vam se život promenio otkako je počela da se emituje "Mileva"? Prija li vam popularnost?

- Naizgled, život mi se jeste promenio, ali ja sam ista. Nisam zamišljala ovako nešto i ne bavim se glumom da bih bila popularna. U njoj sam jer mi srce snažno igra na sceni i u kadru, a taj osećaj me čini najsrećnijom na svetu. Lepo je osetiti ljubav dece, ali ja im uvek kažem da to što sam na ekranu ne znači ništa, ista sam kao i oni. Svakako da popularnost nosi određenu dozu odgovornosti, koju verovatno tek sad uviđam.

Jeste li zadovoljni početkom svoje karijere?

- Moj početak je čudesan. Zahvalna sam i svesna da dragi bog ima neku misiju za nas, još nisam sigurna koja je moja, ali mi se dopada kuda sam krenula. Iza mene je mnogo rada, glumu sam upisala iz šestog puta i veoma sam istrajna kad mi je stalo do nečega. Jarac u meni se bori i želi da ide daleko. Mada, lako je biti dosledan i čvrst u željama kada neko ima majku Ljilju Gavrić, koja je moj najveći oslonac, neiscrpna podrška i najbolji prijatelj.

foto: promo

Kako je došlo do toga da zavolite glumu?

- Gluma je moj najprirodniji izbor. Sposobna sam za razne poslove i imam dosta talenata. Ali što sam starija, vidim koliko mi ovaj običan život pomaže da kreiram na sceni.

Neposredno pred Novu godinu izveli ste monodramu kao deo diplomskog ispita?

- Ona je najzahtevniji i najznačajniji deo, jer je veoma teško postojati sam na sceni i držati pažnju. Tekst je moj, napisala sam ga uz pomoć moje kume i glumice Ane Vučić, i obe smo veoma zadovoljne. To je jedna iskrena, komična, topla, možda malo i potresna monodrama o glumici i njenim počecima "Bez glume, molim, i nadam se da ću je igrati još dugo, dugo".

foto: promo

Kakav je Ivan Jevtović kao profesor?

- Naučio me je disciplini, zaslužan je što imam samopouzdanje i pružio mi toliko znanja da znam kako da se snađem u svemu što me čeka. Kada sam imala najveće oscilacije, i možda čak i pomisao da odustanem u prvoj godini studija, bio mi je vetar u leđa.

Kakvo iskustvo su vam donele uloge u serijama "Urgentni centar" i "Dinastija"?

- To su epizode, ali svako novo iskustvo je dobrodošlo. Tokom decembra imala sam malu turneju po Srbiji sa novogodišnjom predstavom koju igram sa kolegom Milanom Pajićem, tako da sam osetila i tu čar daski. U "Urgentnom centru" delila sam kadar sa profesorom, i to me je veoma radovalo. Ulogu u "Dinastiji" prihvatila sam jer je lik prostitutke meni potpuno suprotan, pa je bilo zanimljivo.

foto: promo

Šta vas mimo glume interesuje?

- Talentovana sam za kulinarstvo i masažu. To najbolje znaju moji najbliži, koji najviše uživaju u njima. Volim da pišem, pre sam pisala pesme, imala sam svoj blog. Dobra sam sa rečima, najtalentovanija sam za pričanje priča.

Zašto nosite dva prezimena?

- Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri (smeh). Pošto tako nisam birala ja, a predugačko je i teško mi je da se potpišem, odlučila sam da olakšam sebi, pa sam se preimenovala u Kris Gavrić. I mama i tata su to prihvatili, jer sam uvek imala slobodu da budem šta želim. Kad me pitaju ko mi je dao ime, odgovorim sama sebi.

(Kurir.rs / Jasmina Antonijević Milošević)

