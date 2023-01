MORAMO DA SE SUOČIMO S TRAUMOM, A NE DA JE ZATAŠKAVAMO: Reditelj OLUJE otkrio kako je nastao film, a evo KAD JE PREMIJERA!

Premijera dugoočekivanog filma "Oluja" Miloša Radunovića, jednog od najiščekivanijih ostvarenja u modernoj srpskoj kinematografiji, nakon dve i po godina priprema održaće se 17. januara u MTS Dvorani u Beogradu i Cineplexx Galeriji.

Reč je o prvom projektu srpske kinematografije o stradanju Srba u pogromu 1995. godine, koji prenosi priču o bolnoj temi iz prošlosti. U njemu pratimo sudbine nekoliko porodica par dana pre "Oluje“, kao i sam događaj, i sve ono što se kasnije dešavalo sa preživelim junacima.

U želji da spreči dalje napade na selo, gde je zamalo ostao bez sina Petra, Ilija formira diverzantsku jedinicu sa ciljem da uništi neprijateljsko gnezdo odakle se selo napada.

Reditelj i scenarista filma Miloš Radunović otkrio je da je zadovoljan filmom koji su uradili, kao i glumačkom ekipom koja je prenela svoje iskustvo u vezi akcije i pomogla da se dešavanja što vernije prikažu.

- Zadovoljni smo postignutim, videćete i sami film i nadam se da će se i publici svideti. Glumačkom ekipom sam i više nego zadovoljan. Neki od glumaca su zapravo imali iskustva sa akcijom "Oluja" i to je bila olakšavajuća okolnost za nas. Bio sam tinejdžer kad se sve to dešavalo i gledao sam na televiziji. Međutim, kada imate nekoga ko je to zaista proživeo i ko može da ti kaže "Čekaj, pa to nije bilo baš tako", filmu daje određenu dozu autentičnosti. U velikoj meri je pomoglo da se držim istine, onakve kakva jeste, bez da skrenem previše u umetnost - objasnio je reditelj za Kurir televiziju.

Kao razlog snimanja filma istakao je da se pred istorijskim dešavanjima ne sme ćutati, već da se o problemima mora pričati, kako ne bi došlo do krvavog sukoba.

- Ovo je tema koja je morala biti ispričana. Nikada se ne bavimo svojim ranama, zaboravljamo ih što je po mom mišljenju, velika greška. Kamo sreće da smo pričali o tome šta nam se sve dešavalo tokom ratnih dešavanja 1941. godine. Verujem da se devedesete u tom slučaju nikada ne bi ni desile. Da smo raščistili sve što je trebalo posle 1945. godine, bilo bi mnogo drugačije. Nismo to uradili, nego smo sve zataškali i onda kada je isplavalo, bilo je baš krvavo - ističe Radunović.

Kako je istorija ostavila brojne rane među ljudima, reditelj objašnjava da će ovo ostvarenje publici doći kao terapija.

- Film smo pravili da se rane ne zacele. Pitanje je da li film, kao takav može da zaceli takve rane. Znate kad dođete kod psihijatra i pokušate da zacelite neke rane, vi te traume lečite tako što pričate o njima. Poenta je u suočavanju sa traumom, nikada u zataškavanju. Ovo je terapeutski film za naš naord

Miloš Radunović pored režije potpisuje i scenario za ovo ostvarenje, koje je kako kaže pisao po istinitim pričama u razgovoru sa ljudima koji su proživeli Oluju.

- Scenario je u najvećoj meri baziran po istinitim pričama. Pre pisanja napravili smo intervju sa dvadesetak ljudi, koji su podelili svoje iskustvo. Od njihovih priča smo sastavili scenario. Nešto smo dramatizovali, a nešto dodali kako bi film bio dramatičniji. Sve značajne scene velike tragedije su u potpunsoti istinite - zaključio je reditelj.

U “Oluji” igraju Jovo Maksić, Zlatan Vidović, Marko Baćović, Novak Bilbija, Ljubiša Milišić, Davor Janjić, Marija Mikić, Jelena Čović, Milica Stanković, Ivan Vujić, Jakov Jevtović i drugi. Režiju i scenario potpisuje Miloš Radunović, a film je nastao po ideji "Omega" produkcije iz Beograda.

Podsećamo, premiejra filma zakazana je za 17. januar u MTS dvorani, nakon čega će se naći u redovnoj bioskopskoj distribuciji širom zemlje, a publiku očekuje i serija od 12 epizoda, koja će se emitovati na proleće, potvrdio je reditelj.

