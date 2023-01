PRE BIH UMRLA OD GLADI NEGO DA TO RADIM: Tanja Bošković BRUTALNO isprozivala kolege, pa udarila na njihov MORAL! Nije birala reči

Proslavljena glumica Tanja Bošković ljuta je na kolege glumce koji poslednjih godina snimaju reklame za sve i svašta i smatra da je to bruka i sramota za glumačku profesiju.

S obzirom na to da gotovo nema glumca koji nije snimio reklamu za neki proizvod, počevši od prehrambenih proizvoda, kafe, sokova, piva, preko marketa, banaka i kladionica do raznih drugih reklamnih kampanja za sportsku opremu ili kozmetičke preparate, glumica je uperila prstom u sve njih, pa čak i najveće glumačke legende.

Legendarna glumica u razgovoru za Republiku tvrdi da je to stvar morala, te da je ona oduvek bila dostojanstvena i nikada nije odstupala od principa iako je i sama kroz blistavu karijeru imala mnogo ponuda da snimi veoma isplative reklame, ali je sve odbijala.

foto: Damir Dervišagić

- Oni koji snimaju reklame mora biti da moraju. Ne umeju da budu gladni. Mi smo, mislim na moju generaciju, umeli da budemo gladni. Učili su nas strpljenju. Učili su nas trpljenju. Učili su nas časti. Da budemo dobri ljudi. Da ne obrukamo svoju porodicu. Da ne obrukamo svoj narod. Moj profesor Predrag Bajčetić nas je tome učio - prisetila se Tanja, koja je u nastavku otkrila i kakve je sve ona unosne ponude odbila za snimanje reklama, samo da ne bi, kako kaže, trošila svoje lice na gluposti:

foto: Kurir televizija

- Kroz moju karijeru odbila sam veoma unosne ponude za reklame, bile su u igri velike sume, ali me nisu interesovale. U vreme kada sam ja odrastala kao glumica bilo je ispod časti raditi reklame. Čak i za "Zlataru Majdanpek". Fabrika stakla koja je u to vreme bila broj jedan. I njih sam odbila. Nije dolazilo u obzir. Ovo lice je trebalo da jednog dana bude kneginja, kraljica, prostitutka, konj... Trebalo je to sačuvati. Ne mislim o glumcima koji reklamiraju kasina. Kada morate da othranite svoje dete, sve ćete da uradite. Sve ostalo je pitanje morala!

Glumica međutim priznaje da je ona živela u bolje vreme nego što je to slučaj s današnjim mladim glumcima.

foto: Damir Dervišagić

- Nama je bilo mnogo lakše. Bila je veća zemlja. Mnogo ljudi koji su o nama brinuli. Danas je sve manje takvih ljudi. Silna je trka za profitom. Gledam samo kako koriste tu decu i prodaju ih za male pare. Mislim da je to velika šteta - zaključuje Boškovićka.

(Kurir.rs/ Republika.rs)

Bonus video:

05:03 TANJA BOŠKOVIĆ NIJE MOGLA DA SAKRIJE SUZE Pričalo se da je u svađi sa Zlatom Numanagić, ona joj se JAVNO OBRATILA I RASPLAKALA JE