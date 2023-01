U FILMU O DŽEJU VAŽAN DEO BIĆE MARINA I FUTA: Evo gde će se snimati deo ove priče i zašto su njih dvoje toliko bitna KARIKA

Denis Murić i Amar Ćorović glavni su konkurenti da igraju pevača Džeja Ramadanovskog u novom filmu "Nedelja", saznaje Kurir.

foto: Promo, Film Danas

Nakon Tome Zdravkovića, svoju priču dobiće velika balkanska zvezda koja nas je prerano napustila 6. decembra 2020. godine. Scenario je napisao Stefan Bošković, a reditelj Nemanja Ćeranić priprema se za snimanje i još treba da izabere glavnog glumca.

U filmu će autori prikazati Džejovo detinjstvo i period kada je bio u domu za nezbrinutu decu. Odlučili su da glavnu ulogu igra nepoznati romski dečak, koga će da izaberu na kastingu, ali u kasnijim godinama će ta odgovornost pripasti Denisu ili Amaru.

foto: Damir Dervišagić

- U filmu ćemo otkriti kako je i zašto Džeja otac odveo u Beč. Prikazaćemo i trenutak kada pevač upozna Marinu Tucaković i Aleksandra Futu Radulovića, jedine osobe koje su primetile njegov talenat za muziku - otkrio je ranije za Informer reditelj Nemanja Ćeranić.

foto: Damir Dervišagić

Andrijana Tomanić, žena sa kojom je Džej Ramadanovski decenijama sarađivao, a s kojom je proveo i poslednje godine života dočarala je kako je izgledalo druženje Marine i legendarnog pevača, te otkrila neke detalje koji nisu bili poznati javnosti do sad.

- Zanimljivosti ima dosta, njih dvoje su sarađivali celog života. Eto, napravila mu je i tu "Nedelju" koja je i danas veliki hit. Sećam se, Džej mi je pričao da je bio kod Marine i Fute u studiju, ona je kuvala ručak, a njima je falio refren. I ona ga je napisala za pet minuta. Džeju je karijera počela od njih, od Marine i Fute - ističe Andrijana za portal 24sedam i otkriva kako je sve počelo:

foto: Stefan Stojanović MONDO

- Pričao mi je Džej i kako su se upoznali. On je išao da proda neku bundu sa prijateljem iz kraja, da zarade pare. I taj prijatelj ga je poveo kod Marine, pa je kod njih kući rekao: "Da vidite kako moj drug peva". Džej je počeo da peva, Futa je uzeo gitaru... Oni su se posvađali! Futa je vikao "On je moj", Marina "Ne, on je moj", otimali su se oko njega (smeh). I onda su napravili prvu pesmu "Zar ja da ti brišem suze", pa je Džej išao sa Marinom na festival, mislim da je "Mesam" bio u pitanju. I Džej osvoji treću nagradu publike, kao debitant, pojavio se prvi put.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Kako Andrijana kaže, u jednom trenutku su Džej i Marina prestali da se viđaju nakon njegove operacije srca, ali su stalno bili u kontaktu.

- Prestali su da se viđaju, nije išao kod nje kući jer je operisao srce 2017. godine. Marina me je tada non-stop zvala, ja sam bila u Beču, brinula je za njega i stalno pitala kako je. I malo posle Džejeve operacije ona je saznala da ima karcinom. Čuo se on svaki dan sa Futom, sa Laćom, bio je zabrinut. Njemu (Džeju) je mnogo teško palo i kad je Miloš, Marinin i Futin sin, umro. To je bio haos, strašno - ispričala je menadžerka slavnog pevača.

Kurir.rs

Bonus video:

14:43 DŽEJ KAO MILIONER IZ BLATA! Šaban počeo karijeru na GOLOM OTOKU! Bulić i Trivan otkrili šta nas čeka u novim FILMOVIMA O POZNATIMA