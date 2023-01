NIJE ZABORAVIO SRPSKI JEZIK I KORENE, ALI JE MORAO DA PROMENI IME: Bečkom dečaku MARKU DIMITRIJEVIĆU smeši se SVETSKA KARIJERA

Tinejdžer Marko Dimitrijević (15), dečak srpskog porekla koji je rođen i živi u Beču, pleni muzičkim talentom. Hor bečkih dečaka, u kojem je pevao četiri godine, za njega je bio odskočna daska.

foto: Ustupljene fotografije, RTS

Marko komponuje, piše pesme, glumi. Unicefov je ambasador kao primer mladima koliko je umetnost važna, a prilog o njemu nedavno je emitovan u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije. Njegova kompozicija našla se na repertoaru Hora bečkih dečaka.

- Pevao sam pesmu svom kapelmajstoru, dirigentu hora, i njemu se to mnogo svidelo. On je odmah otišao do direktora Bečkih dečaka sa mnom i njemu smo pustili pesmu, koju je direktno prihvatio. To je prvi put u 500 godina istorije Bečkih dečaka da su pevali jednu pesmu svog deteta dok je još u horu - kaže Marko Dimitrijević za RTS.

foto: Printskrin

Angažman u horu s kojim je proputovao svet, a na sceni bio zapaženi solista, značajno je iskustvo. U gradu poput Beča otvara velike mogućnosti.

- Biti jedan bečki dečak jedna je od lepših stvari u mom životu, naučio sam da pevam, naučio sam se disciplini, što je isto jedna od važnih stvari. Jednom bečki dečak - uvek bečki dečak - ističe Marko.

Petnaestogodišnji dečak nedavno je dobio glavnu ulogu u pozorištu, a sve to pomoglo mu je da se upiše u prestižnu Umetničku gimnaziju za muziku i glumu u Beču. Pohađali su je najpoznatiji austrijski umetnici, jedini je učenik srpskog porekla u generaciji. Prve kompozicije napisao je sa 12 godina, ali je ime Marko Dimitrijević morao da promeni u Mark Bles.

- Planiram svetsku karijeru. Zato sam maltene morao da promenim ime. Naravno, i dalje sam Marko Dimitrijević, a kad nastupam, idem pod imenom Mark Bles - zaključuje mladi talenat.

S prvim singlom "I'll Show You the World", koji je zainteresovao publiku, ali i muzičke i filmske producente, već je nominovan za prestižnu austrijsku muzičku nagradu Amadeus avord.

foto: Ustupljene fotografije, RTS

Znaju da pevaju i "Nišku Banju"

Gost u božićnoj emisiji Mire Adanje Polak bio je Marko Dimitrijević. Njegov talenat nije ostao nezapažen, a njegov lik našao se i na promotivnom materijalu. U horu su okupljeni dečaci iz Austrije i drugih zemalja koji se izdvajaju posebnošću svog glasa. Za snimanje i kao gest dobrodošlice za ekipu iz Srbije na probi su izveli hit "Niška Banja".

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 PILEROVI UŽIVO SA MESTA TERORISTIČKOG NAPADA: U Beču se oseća strah, ljudi se bukvalno okreću (KURIR TELEVIZIJA)