VELIKA GLUMICA, JOŠ VEĆA VERNICA: Tanja Bošković se POMOLILA PRED IKONOM, htela da se ZAMONAŠI, a evo zašto je ODUSTALA od toga

Tanja Bošković je velika glumica, a po svemu sudeći, još veča vernica.

Glumica nedelju provodi u Hramu Svetog Save, gde se moli nad ikonama i ujedno zahvaljuje Bogu na svemu što ima. U prilog tome svedoči fotografija koju je napravio reporter Kurira. Na njoj se jasno vidi kako Tanja stoji pored ikone skrštenih ruku.

foto: Kurir

Nekadašnja buntovnica, fatalna žena naše javne scene poslednjih godina mir je pronašla u veri, da ne bi ranjavala ljude istinom, radije je prećuti, a srećnom je čine posete manastirima i razgovori s monasima, o čemu je i sama govorila u medijima.

foto: Damir Dervišagić

- Razmišljala sam o tome da se zamonašim. Međutim, mora čovek da bude svestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Da ne bih i ja dobijala batine, jer niko meni drugi ne treba da me kažnjava, sama to najbolje činim, prestala sam da maštam o monaškom životu - rekla je Tanja za magazin Glorija.

Lj.Stanišić

02:30 Neštrović