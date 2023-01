BILO NAM JE LAKO DA GLUMIMO LJUBAV Brankica Sebastijanović u vrelim scena s bivšim dečkom, a ta serija ponovo je na malim EKRANIMA

Od 23. januara, radnim danima od 15 časova, počeće emitovanje serije "Samac u braku", u kojoj, po želji reditelja Ivana Stefanovića, glavne uloge tumače Brankica Sebastijanović i Miloš Biković. U trenutku kad je serija snimana, od čega nas deli čitava decenija, njih dvoje bili su partneri i u stvarnom životu.

Ova lepa i pitka ljubavna priča zapravo je ekranizacija istoimenog romana Mir Jam, a po istom romanu su snimana dva filma - 1991. "Brod plovi za Šangaj" i 2014. "Kad ljubav zakasni".

Radmilo je advokat koji je godinama zaljubljen u Ljiljanu. Iako je najpoželjniji neženja u Palanci, svom malom gradu, on odbija sve bračne ponude, i želi da se oženi Ljiljanom, koja planira da se uda za Momčila, ali on u poslednjem trenutku pokazuje svoje pravo lice i odbija da se oženi njome. Iznervirana i besna zbog toga, Ljiljana se iz inata udaje za Radmila iako nije zaljubljena u njega. Mada ubrzo poželi da se raziđu, Radmilo je moli da ostane neko vreme, dok ne smisli kako da u njihovom mestu to prođe bez skandala, nakon čega njihov odnos prerasta u veliku ljubav, pa ostaju da žive zajedno.

- Miloš i ja smo na kraju snimanja shvatili da u celoj seriji imamo samo tri ljubavne scene. Nije nam bilo teško da to odglumimo. Mnogo teže su nam išle scene sukoba i netrpeljivosti - rekla je Brankica tada za Kurir.

