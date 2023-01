MILUTIN MILOŠEVIĆ POTOMAK JE ČUVENOG LEKARA: Ubili ga jer je bio KOMUNISTA, a na njegovu sahranu došlo je čak 15.000 LJUDI

Glumac Milutin Milošević, koga trenutno gledamo u seriji "Od jutra od sutra", u stvari je poreklom iz Čačka.

Popularnost je stekao bez ijedne reči teksta u filmu "Beogradski Fantom", a kasnije su kod publike učvrstile brojne druge uloge, a među njima i one u belom mantilu. To je posebno zanimljivo nakon saznanja da je Milutin po majčinoj liniji potomak čuvenog srpskog lekara Dragiše Mišovića. Naime, glumčeva baka po mami je iz porodice Mišović, iz sela Kulinovca kod Čačka.

- Bio je bakin ujak ili stric. Te priče se kroz maglu sećam - otkrio je Milutin u intervjuu za Jutjub kanal Udruženja Irmos.

Uspomene na svoje odrastanje evocirao je u prostorijama Čačanske gimnazije, koju je i sam pohađao. Osvrnuo se i na svoje poreklo i vezu sa čuvenim lekarom Dragišom Mišovićem, koji je stradao 1939. godine. Tog 18. januara na njegovoj sahrani na čačanskom groblju bilo je prisutno 15.000 ljudi. Iako je ostao upamćen kao lekar koji je besplatno lečio pacijente i često im sam plaćao lekove, životom je platio svoje opredeljenje da bude komunista.

- Želim da se ta priča iz porodičnog ugla na neki način zabeleži. Dragiša je postradao kao komunista, u to vreme u političkoj likvidaciji. Bio je uhapšen, priveden na informativni razgovor, a onda i mučen. Po zvaničnom scenariju, nastradao je u saobraćajnoj nesreći u sudaru automobila i tramvaja na putu za bolnicu, ali ja mislim da se to dogodilo pre. Da je zapravo postradao u zatvoru Glavnjača, mučki, neljudski i da je onda ovo zapravo inscenirana smrt da bi bila legalizovana - dodao je Milutin o svom pretku.

Inače, Mišović je tokom studija medicine u Francuskoj pristupio Komunističkoj partiji, a iako ga je to koštalo stipendije, nije odustao, pa se prebacio na Karlov univerzitet u Pragu, gde je 1925. bio promovisan u doktora medicine. Politički rad Mišovića je doveo u sukob sa zakonom.

Glumac se prisetio jedne od priča koje je od zaborava sačuvala njegova baka

. - Pričala mi je o zanimljivosti po kojoj je jedan Dragišin pacijent, zapravo čovek čije je dete lečio, bio poslat da ga likvidira. Tog dana, kada je iz Kulinovca krenuo ka Čačku, Dragiša je naišao na tog čoveka, koji mu se obratio rečima: "Ti si mi spasao dete, ne mogu to da uradim. Praviću se da te nisam video, samo da znaš, poslat sam tim povodom." Onda je on pobegao. To je totalno filmska scena i priča - prepričao je Milutin, pokušavajući da iz svog ugla pojasni i istakne koliko mu je predak bio human. Nije pravio razliku između ljudi, besplatno ih je lečio i ostao u narodu zapamćen kao neko veoma voljen.

- Sve to je postavljao kao nešto veće ispred sebe. Njegova ljudska, možda i porodična tekovina, jeste da nije on centar sveta, već taj njegov poziv. To što je bio lekar, bio je poziv, ne posao koji samo odrađuje. To je moja pretpostavka. Ta strast prema obavljanju svog poziva ne poznaje radno vreme, rasu, klasu, pol, nego jednostavno to je neka lična dužnost i cilj po sebi - zaključio je Milutin sećanje na pretka čije ime danas nose kliničko-bolnički centar u Beogradu na Dedinju i osnovna škola u Čačku, kao i ulice u Čačku, Beogradu, Nišu, Subotici i Kragujevcu.

