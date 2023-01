TVORAC BOLJEG ŽIVOTA I SREĆNIH LJUDI OTKRIO TAJNU! Pavić: Nudili su mi budem ministar kulture! A EVO KAKO SAM ODBIO MILOŠEVIĆA

Siniša Pavić, autor najgledanijih serija na srpskim televizijama, poput "Boljeg života", "Srećnih ljudi", "Vrućeg vetra" i "Bele lađe", otkrio je da su mu devedesetih nudili funkcije u vlasti.

Pavić, koji je pravnik po zanimaju, u intervjuu za NIN je opisao šta mu je sve nuđeno i zašto to nije prihvatio.

- Radoman Božović mi je nudio da budem ministar kulture, što sam obrazložio i odbio. Posle nekoliko meseci mi se javio Slobodan Milošević, koga sam jednom pre toga upoznao. Ponudio mi je da budem predsednik Zakonodavnog odbora Savezne skupštine. Računao je da se razumem u zakone i da imam ugled u društvu. Rekao sam mu: "Ja bih vas, predsedniče, razočarao jer ne umem da radim taj posao. Kažu da sam dobar sudija, kažu da umem da pišem, ali to što vi od mene tražite, ja ne umem da radim. Nemojte od pristojnog sudije da napravite lošeg političara" - ispričao je Pavić i dodao:

- On je bio uporan, ubeđivao me je, ja sam imao svoje argumente i na kraju smo se vrlo uljudno rastali. Nije bio zadovoljan, a ja zaista nisam mogao to da prihvatim. Ja taj svet gledam onako kako sam ga opisao u "Beloj lađi", a tu sebe ne vidim. Ni kao Panjkovića, ni kao Ćirkovića. Ni kao Hadži Zdravkovića koji je obrazovan i pametan, vodi ozbiljnu stranku, ali ni tu sebe ne vidim.

