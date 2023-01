OVO SMO DUGO ČEKALI! SNIMAĆE SE FILM O SVETOM SAVI: Radiće se po poslednjem scenariju Milovana Vitezovića, a evo ko sve glumi

Za ljubitelje filmova s nacionalnom tematikom stižu dobre vesti - naredne godine mogao bi da krene da se snima prvi igrani film o Svetom Savi, saznaje Kurir.

foto: Marina Lopičić

"Košutnjak film" je još 2017. godine najavio ekranizaciju ostvarenja "Princ Rastko srpski". Prvi film o odrastanju najvažnije ličnosti srpske istorije Rastku Nemanjiću biće rađen prema scenariju Milovana Vitezovića, a još tada za glavnu ulogu odabran je Filip Hajduković.

- I dalje smo u fazi pripreme za snimanje. Mi smo to počeli da radimo, ali onda je sve stalo. Nismo odustali od te priče jer je reč o poslednjem scenariju Milovana Vitezovića, pokušaćemo da to uradimo 2024. godine - kaže za Kurir producent Zoran Janković.

foto: Kosutnjak film

Snimanje serije "Nemanjići - rađanje kraljevine" izazvalo je dosta pažnje, a ova filmska priča ambiciozno je najavljena. Uloga Stefana Nemanje namenjena je Žarku Lauševiću, njegovu ženu Anu tumačiće Nataša Ninković, kneza Miroslava Miodrag Krivokapić, a Vukana Igor Đorđević.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Priča prati odrastanje princa koji je kasnije postao monah, njegov dotadašnji život. U podeli su i Sloboda Mićalović kao Vukanova supruga Katalena, Miloš Timotijević kao Stefan Prvovenčani, Nina Janković kao supruga Stefana Prvovenčanog Evdokija, Dragan Petrović Pele (učitelj) i Ljuba Bandović (čelnik Vojin). Ipak, veliko je pitanje ko će na kraju igrati u ovom filmu. Filip je sada prestar za ulogu Rastka.

foto: Nemanja Nikolić

Milovan Vitezović bio je srpski pisac i univerzitetski profesor, a preminuo je 2022. u 76. godini. Objavio je pedesetak knjiga u više od 200 izdanja. On je autor mnogih televizijskih drama i serija, tekstova za pozorišna izvođenja i filmskih scenarija. Iz njegovog pera proistekla su mnoga vanvremenska ostvarenja. Lista je fantastična: od serija "Dimitrije Tucović", "Vuk Karadžić", do ostvarenja "Lajanje na zvezde", "Šešir profesora Koste Vujića", "Kralj Petar Prvi" i "Ime naroda".

foto: Dragan Kadić, Printscreen

Sveti Sava, princ Rastko, tema je kojom se veliki književnik i ranije bavio u karijeri.

- Godine 1970. stekao sam dug prema Svetom Savi. Poželeo sam da napišem dramu o njemu za konkurs Narodnog pozorišta. Molio sam profesora Đorđa Trifunovića da mi pomogne i da me uputi. Uputio me tragom Svetog Save. Obišao sam sva mesta na kojima je on za života bio. Shvatio sam da je Sveti Sava srpska drama koja ne prolazi. Izgleda da sam i ja njemu ušao u pamet. U ukupnoj istoriji srpskog naroda i istoriji njegove kulture izdvaja se ličnost Rastka Save Nemanjića, prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljitelja duhovne istorije Srba.

foto: Privatna Arhiva

On je predosetio istoriju koju treba stvarati i odvažio se da je prvi stvara. On je Srbima prvi verski poglavar, prvi pisac, prvi državnik, prvi zakonopisac, prvi diplomata, prvi prosvetitelj, prvi lekar... Njegovo delo je krštenica naroda, svedočanstvo o njegovom istorijskom punoletstvu, jemstvo kako se podiže dedovina, testament kojim se nasleđuje otadžbina, dokaz istoriji da je zauvek izborio mesto na karti naroda Evrope. Njegovo delo jeste u nizu onih dela romejskih (vizantijskih) mudraca, učenjaka i književnika kojima se premošćuje epoha antike i epoha renesanse u evropskoj kulturi i omogućuje njenu neprekidnost - izjavio je svojevremeno Vitezović za Novosti.

Kurir.rs

Bonus video:

01:56 IZNENAĐENJE ZA SVE! SVETOG SAVU SVI ZOVEMO POGREŠNO? Istoričar OTKRIO kako ISPRAVNO izgovarati ime svetitelja (KURIR TELEVIZIJA)