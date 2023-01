VELIKA TUGA U PORODICI MIRJANE KARANOVIĆ Glumica se POTRESNIM rečima oprostila od najdraže osobe: Hvala ti, MIRNO PUTUJ (FOTO)

Majka glumice Mirjane Karanović preminula je u 91. godini života.

Glumica se potresnim rečima oprostila od svoje mame Rade.

- Mirno putuj mama. Hvala ti za sve što si učinila za mene i sve čemu si me naučila. Hvala ti za brigu, za neprospavane noći. Hvala ti za snagu, slobodu i nezavisnost kojoj si me naučila. Hvala ti što si me rodila - napisala je Mirjana Karanović.

Mirjana Karanović, podsetimo, nedavno je bila u centru pažnje kada je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva podneta krivična prijava protiv nje zbog nanošenja teških telesnih povreda komšinici S.S. (82), a a do sukoba je došlo navodno zbog njene majke.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:18 MIRJANA KARANOVIĆ ZAJECALA U KOLIMA! SVA PODBULA OD PLAČA: Samo me udari kao pesnicom da vas više nikad neću videti! (VIDEO)