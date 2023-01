ZBOG STRICA SAM IŠAO NA PSIHOTERAPIJU: Miki Manojlović otkrio najveću traumu iz detinjstva "NAPRAVIO MI JE VELIKI PROBLEM"

Nakon svetske premijere na Filmskom festivalu u Karlovim Varima i beogradske premijere na Festivalu autorskog filma, ostvarenje "Stric", u kome glavne uloge igraju Predrag Miki Manojlović i Goran Bogdan, na redovnom je repertoaru domaćih bioskopa.

foto: produkcija Eclectica

Radnja filma prividno se odigrava danas u vreme Božića Porodica - otac, majka i sin - dočekuju strica iz Nemačke u "idiličnoj atmosferi". Stric, koji se vraća kući za praznike, osim poklona sa sobom donosi napetost i stres porodičnih okupljanja koji se tokom filma pretvaraju u psihološko maltretiranje.

foto: produkcija Eclectica

Poznati glumac Miki Manojlović za Kurir govori u subotnjem izdanju o svom novom filmu, ali i odnosu sa svojim stricem.

"Ima tu vrlo nešto zanimljivo. Stric u filmu vraća ove ljude i sebe u osamdesete i u sopstvenu traumu koju je doživeo sa sopstvenim stricem. On je ubio ili nije celu njegovu porodicu. To može da se pročita pažljivim gledanjem. Film se dešava danas, a moj stric se zvao Andrija. On je bio najmlađi brat mog oca. Poginuo je sa 44 godine u saobraćajnoj nesreći, kad je pogodio jedno jedino drvo na putu Pančevo-Beograd s desne strane. Živeo je brzo i bio je sklon šalama", priča glumac.

foto: Stefan Stojanović

Jedna od njegovih šala je bila uzrok zašto što je glumac odlazio na psihoterapiju kod Vide Jojić.

"Odlazio sam kod nje da vidim zašto se bojim visine. Ovde vlada ubeđenje da se ja plašim aviona i da imam strah od letenja. Visinu nisam voleo, a nisam znao zašto, pa sam otkrio. Moj stric je mene kao vrlo malog držao kao mačku za vrat i hteo da baci sa prozora prvog sprata naše kuće. To mi je napravilo traumu. Bacao me je kao loptu sa terase i hvatao nad tim ponorom. Vrlo se grubo šalio sa mnom i napravio mi je problem s visinom, a ne avionom", ispričao je glumac.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

