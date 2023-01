NAPUSTIO GRAD I KUPIO PRELEPO IMANJE NA SELU! Ovako izgleda PORODIČNI RAJ koji je Nenad Jezdić napravio sa suprugom Sarom (FOTO)

Glumac Nenad Jezdić odavno je shvatio da je život daleko od grada ono što mu prija, te je odlučio da gradsku buku zameni tišinom koju priroda pruža. U pauzama od glumačkih angažmana Nenad Jezdić je okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica, gde već godinama živi na imanju koje je izolovano od gradske vreve.

Zajedno sa suprugom Sarom sagradio je prelep porodični raj u kom je razvio i veliki biznis - destileriju za preradu rakije, u koju je uložio dosta sredstava, a koja mu je veliki izvor prihoda.

Komšije Nenada Jezdića iz Zabrdice otkrile su malo više detalja o glumcu i njegovom poslu sa rakijom.

- Nema ovde sad posla, pa je otišao u Beograd, ali sam ga skoro video. Tad je verovatno došao samo da obiđe imanje. U rano proleće i tokom leta možete ga ovde videti svaki dan, ali sad je bilo kišovito vreme, pa ništa nije moglo da se radi. Jezdićeva destilerija iz godine u godinu sve bolje radi, napravio je čudo od toga. Rakiju koju proizvede prodaje i van Srbije - rekao je za Kurir jedan komšija.

Dramski umetnik vredno radi i obrađuje svoje imanje, što su ranije za Kurir potvrdile druge komšije, ističući da je čovek za primer.

- Sećam se kad je kupio to imanje i počeo sa gradnjom, svi su bili u čudu, niko nije verovao da će glumac da se bavi takvim poslom. Nije to lako. Ali Jezdić je od te rakije napravio brend, čudo. Inače, on kad god dođe ovde radi sve poslove iako ima radnike koje plaća za to.

Jezdić nekad ovde dođe ujutru i ceo dan radi u njivi, pa uveče žuri u Beograd u pozorište. Jednom je svratio u prodavnicu i rekao: "Idem u Beograd, večeras imam predstavu", a tog dana smo ga sreli ovde na traktoru. On je čovek za primer i nama starijima, a pogotovo omladini - rekao je drugi meštanin, dodajući da retko viđa Jezdićevu porodicu u Zabrdici.

Glumac često ističe da je ponosan na to što je Srbin i da voli da nosi šajkaču.

- Ja imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom, ja imam svoje selo i ja sam duboko uveren da selo ne može umreti - rekao je Nenad Jezdić.

Njegov pokretač je njegova porodica, supruga i četvoro dece sa kojima živi na selu. Ipak, njegova supruga Sara Jezdić ne voli da se eksponira u javnosti.

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - ispričao je Nenad Jezdić jednom prilikom.

