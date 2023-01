OVA KNJIGA JE IZAZVALA MNOGO LJUBAVI U MOM OKRUŽENJU: Danici Vukićević Ninova nagrada i milion dinara, a evo ko je LIČNOST GODINE

Ninova nagrada za roman godine uručena je juče u Ateljeu 212 Danici Vukićević za delo "Unutrašnje more", u izdanju "Nojzaca". Prestižno priznanje i novčani iznos od milion dinara dobitnici je uručila prošlogodišnja laureatkinja Milena Marković, koja je nagrađena za roman "Deca".

Književnica se nakon uručenja nagrade i burnog aplauza zahvalila svima koji su verovali u nju i istakla da je vera u sebe ključ uspeha.

- Zahvalna sam Ninu, koji je opstao sve ove godine i sačuvao i sebe i nagradu. Osećam se kao deo ovog kontinuiteta i prestiža. Zahvalna sam sponzorima, jer tu prestižnost čini upravo i taj milion. Napisala sam pesmu u kojoj kažem da mi je potrebno milion nečega, rupija, evra... Htela sam da je pročitam, ali ipak sam odustala, jer nije umesno. Ova knjiga je vesnik jedne nove paradigme, a vreme će pokazati da li će to tako biti. Lepo je što su članovi žirija to videli, to ne može svako da vidi, a videćete i vi, nadam se.

Zahvalna sam zajednici koja je kao društvo pčela koje oko mene igra, a to su moji prijatelji i porodica, koji su zujali i uticali da se nekako sve izdigne. Od samog početka ova knjiga je izazvala mnogo ljubavi u mom okruženju. Uplašenost i strah rađaju surovost, a to treba imati u vidu. Ja sam neko ko je sve vreme bez posebno razloga verovao u sebe, ne znam zašto. Živela ljubav i živela književnost - rekla je Danica Vukićević.

Odluku o laueratkinji doneo je žiri u sastavu Teofil Pančić, (predsednik), Marija Nenezić, Milena Đorđijević, Žarka Svirčev i Goran Korunović. Roman Danice Vukićević ocenjen je kao formalno inventivan, onaj koji preispituje probleme egzistencije od privatne do društveno-političke ravni, od materijalnosti svakodnevice do ključnih unutrašnjih drama pojedinaca u savremenom svetu.

U najužem izboru za Ninovu nagradu ušlo još pet romana - "Klub istinskih stvaralaca" Milana Tripkovića (Fabrika knjiga), "Papir sa vodenim znakom" Gorana Petrovića (Laguna), "Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo" Mirjane Drljević (Booka), "Koljka i Sašenjka" Uglješe Šajtinca (Arhipelag) i "Klara, Klarisa" Marijane Čanak (Bulevar Books).

Nakon ceremonije dodele, delove nagrađenog romana "Unutrašnje more" pročitao je glumac Tihomir Tika Stanić. Ličnost godine Aleksandar Kavčić

Na svečanoj ceremoniji u Ateljeu 212 uručena je, deveti put po redu, i nagrada za ličnost godine, koja je pripala naučniku Aleksandru Kavčiću, profesoru na američkom univerzitetu Karnegi Melon i osnivaču fondacije "Alek Kavčić" za zalaganje u projektu besplatnih udžbenika za školarce.

- Bilo je neočekivano ovo, duga je bila godina iza nas, zaista nisam očekivao i hvala vam, ovo je nagrada redakcije, srce mi zaigra kad shvatim da ovo neko ipak vidi. Hvala vam što ste primetili moj rad - izjavio je Kavčić nakon dodele.

