NISU GA PRIMILI NA GLUMU PA JE BIO MOLER: Život glumca Dragana Zarića nije mazio uprkos popularnosti, a NJEGOVU DECU SVI ZNAMO

Dragan Zarić bio je jedan od omiljenih glumaca na prostorima bišve Jugoslavije, a preminuo je na današnji dan u 58. godini života, od posledica raka. Ostvario je ulogu u preko 50 filmova, serija i pozorišnih komada. Nakon završene akademije za film, pozorište i televiziju bio je član Beogradskog dramskog pozorišta svega jednu sezonu, nakon čega je prešao u Narodno pozorište i ostao mu veran do poslednjeg dana.

Najzapaženije uloge ostvario je u predstavama "Gospođa ministarka", "Zlatno tele", "Nevoje pameti", "Rat i mir" i mnoge druge. Svoju najveću popoularnost stekao je ulogom u serijama "Ljubav na seoski način", "Muzikanti", "Građani sela Luga", kao i u dečijim serijama "Neven" i "Poletarac".

Glumački počeci

Proslavljeni dramski umetnik nije uspeo da upiše studije glume iz prvog puta. Kada su ga odbili na prijemnom za glumu, upisao se na studije prava, a u međuvremenu, zarađivao je svoj dinar baveći se molerskim radovima, a neko vreme radio je i kao razvodnik na "Kolarcu".

Kada je primljen na dramu, za Dragana nije sve išlo "kao po loju". Desilo mu se i da, sticajem okolnosti, bude prinuđen da ponavlja drugu godinu na Akademiji. U to vreme, stizali su do njega i saveti da batali glumu. Dragan se nije mnogo obazirao na to, rešio je da nastavi i završi započeto.

Prva uloga

Zarić se sa 24 godine prvi put pojavio na filmskom platnu, kao student u urbanoj drami Vladana Slijepčevića "Štićenik" (1966), po scenariju Jovana Ćirilova.

A onda se na TV ekranima širom Jugoslavije pojavio opskurni kafanski trio, bili su to - "Muzikanti". Serija autora Dragoslava Lazića za koju bi se moglo reći da je prva u nizu tih najpopularnijih, najvoljenijih među domaćom publikom. Rajko (Milan Srdoč), Burduš (Jovan Janićijević) i Lepi Cane Veličković (Dragan Zarić), tri uboga drugara koji muzikom uveseljavaju narod ali i leče svoju tugu i muku, postali su već posle prve tri epizode prave TV zvezde.

"Ljubav na seoski način"

Uspeh "Muzikanata" izbacio je u prvi plan Zarićev talenat u komediji, pa je već sledeće godine (1970) usledio još jedan hit serijal Dragoslava Lazića - "Ljubav na seoski način", urnebesno ljubavno zamešateljstvo sa Miloradom, momčetom sa sela kraj Morave, kojem familija uporno namešta devojku sa bogatim mirazom, dok on tvrdoglavo odbija, ubeđen da će sam pronaći ljubav svog života, mimo bilo kakvih i bilo čijih interesa.

Popularnost ove serije bila je enormna, velike zasluge za to imali su i tada u narodu neprikosnoveni glumac Miodrag Petrović Čkalja (u ulozi strica Gvozdena), sjajni Žika Milenković (kao gazda Cvetko, nesuđeni tast) ali i pojavljivanje legendarne Silvane Armenulić koja je izvodila svoje hitove u kafanskim scenama... Dragana su širom zemlje prepoznavali kao Milorada, tj. Lepog Caneta.

Bogata karijera

Dramskog umetnika publika je gledala i kao direktora gimnazije u "Varljivom letu 68", zatim u filmu "Čovek sa četiri noge", kao i u komediji "Debeli i mršavi" i filmskom nastavku avantura Paje i Jareta, "Kamiondžije opet voze", u ulozi prepredenog gastarbajtera Buce Krtalića.

Mlađa publika najbolje ga pamti po liku poštara Nazima u antologijskoj ratnoj drami "Lepa sela lepo gore" (1995) Srđana Dragojevića, ali i portira u filmu "Rane" (1998). Zarićevo poslednje pojavljivanje pred filmskim kamerama bilo je u Lekićevoj drami "Nož" (1999), umro je već sledeće godine od posledica raka.

Privatni život

Glumac je godinama bio u braku sa Milicom, arhitektom, sa kojom je dobio sina Ivana ćerku Milicu. Oboje su jako bili posvećeni porodici, čak je i Žare sam isticao da kod kuće nije bio glumac, već otac preokupiran vaspitavanjem svoje dece, koja su kasnije krenula očevim putem i poznata su lica domaćoj publici.

Milica Zarić gledali smo nedavno u serijma "Besa" i "Tajne vinove loze", kao suprugu vinara Vuka Tomovića, a njenog brata Ivana u serijma "Klan", "Beležnica profesora Miškovića", "Besa", "Ubice mog oca" i mnogim drugim.

