SELA SAM NA STOLICU I SAMO SU SUZE POČELE DA MI SE SLIVAJU NIZ LICE: Nataša Ninković otkrila zbog čega je imala STRAŠNE POVREDE

Glumica Nataša Ninković obeležava aktuelnu pozorišnu sezonu ulogama u predstavama "Edip" i "Magbet". Prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu oživela je lik fatalne Lejdi Magbet u istoimenoj tragediji Vilijama Šekspira u produkciji matičnog teatra. Režiju potpisuje Jagoš Marković, a direktan partner u glavnoj i naslovnoj ulozi joj je Nebojša Dugalić.

foto: Damir Dervišagić

Dramska umetnica otkrila ja da je čuveni komad gledala tri puta i da je svaki delovao drugačije.

- Nisam razmišljala o njoj, jer sam još na Akademiji, kada smo je radili, smatrala da je to neka loša energija koja mi ne prija. Gledala sam švedsko izvođenje "Magbeta“, kao i Engleze i Ostermara u Berlinu. To su bile tri potpuno različite predstave, ali mi se dopalo ono što je Jagoš rekao, da je taj mehanizam vlasti kroz istoriju ono što se ponavlja - istakla je glumica gostujući u emisiji "Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

Lila suze

Glumica rodom iz Trebinja podsetila je da je postojalo sujeverje oko tog komada, jer su se ranije dešavale razne nepovoljne situacije oko spremanja te predstave, i da je često imala povrede i probleme sa kožom i želucem.

foto: Kurir televizija

- Nisam sujeverna, ali sam tokom rada na ovom komadu imala strašnih povreda, problema sa kožom i želucem. Svakodnevno smo se posvećivali i svakodnevno proživljavali sve situacije - objasnila je glumica.

Kako je objasnila, nakon probe je plakala jer komad u njoj nije probudio ništa ljudsko.

- Od te energije dešavale su mi se razne stvari. Jednom sam nakon probe koja je trajala četiri ili pet sati, silazila sa petog sprata, našla jednu udaljenu stolicu, sela na nju da me niko ne vidi i samo su suze počele da mi se slivaju niz lice. Jagoš me je video i prišao mi, ja sam toliko jecala, on me je smirivao, i onda sam mu rekla da ništa ljudsko nisam osetila dva i po sata. Nije prirodno, ali je takva vrsta energije, nažalost, prisutna i u stvarnom životu - zaključila je Ninković.

foto: PR/Nebojša Babić

Komad je koncipiran tako da može da ga pogleda svega 200 ljudi po izvođenju jer publika sedi na sceni. Zapaženu epizodu i lik škotskog kralja Dankana igra bivši ministar kulture i glumac Branislav Lečić. Poslednju ulogu proslavljeni dramski umetnik u Narodnom pozorištu ostvario je pre desetak godina u drami "Kanjoš Macedonović" u režiji Vide Ognjenović.

