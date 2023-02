PAVLE ME ZATEKAO KAKO PLAČEM: Irfana Mensura i Srnu Lango ujednio naslednik, a zbog jedne stvari su posebno PONOSNI NA NJEGA

Desetak minuta trajao je aplauz nakon projekcije filma "Usekovanje", debitantskog ostvarenja reditelja Siniše Cvetića i scenariste Davida Jakovljevića, održanoj u utorak veče u MTS dvorani u Beogradu.

foto: Damir Dervišagić

Prvi put u glavnoj ulozi na velikom platnu našao se sjajni Pavle Mensur, koga su došli da podrže roditelji Srna Lango i Irfan Mensur.

- Ponosni smo na svog sina. Pavlu ne dajemo glumačke savete i svaki njegov film pogledam kao mama. Prija nam kad čujemo od ljudi: "Mali je dobar glumac" - priznala je pre projekcije novinarima uzbuđena majka Srna.

foto: Damir Dervišagić

Irfan je već pogledao film prošle godine na Filmskim susretima u Nišu i, kako je priznao medijima, plakao je oduševljen ulogom koju je napravio njegov naslednik.

- Nas dvojica imamo dogovor da on ide svojim putem sa svojim talentom i osećanjima. Kada je film "Usekovanje" bio gotov, Pavle je ušao u montažnu sobu i zatekao me kako plačem. Njemu je bog dao nešto što meni nije, ja sam morao da učim i naučim, a on će, ako ga onaj gore bude gledao, i dalje biti fantastičan - rekao je ponosni Irfan.

foto: Damir Dervišagić

Inače, "Usekovanje" je psihološka porodična drama koja se odvija u jednom danu, za vreme krsne slave Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Priča prati sve članove porodice od jutra do mraka. Roditelji, koje igraju Bojan Žirović i Aleksandra Balmazović, kriju od svog mlađeg sina da se razvode.

- Srećan sam što se sve to desilo - i tako dobar scenario, i mladi reditelj, i na ovako uspešan način ispričana filmska priča - istakao je Žirović.

foto: Damir Dervišagić

U velikom stilu na srpski film vratila se slovenačka glumica Aleksandra Balmazović, nakon uspeha iz 2004. sa ostvarenjem "Sivi kamion crvene boje" Srđana Koljevića.

- Svaka premijera je ista i nema razlike između one na filmu i u pozorištu. Imala sam veliku tremu. Gledala sam "Usekovanje" u Nišu. Međutim, nije lako stati pred beogradsku publiku i suočiti se s reakcijama. Ove su me iznenadile, shvatila sam da je ovo komedija, a ne drama. Nekako je došao crni humor do izražaja - kaže Aleksandra za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Film "Usekovanje" nastao je u produkciji "Košutnjak filma" Zorana Jakovića, a danas stiže u bioskope širom Srbije.

(Kurir.rs)

