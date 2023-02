BRANKA VESELINOVIĆ ĆE POČIVATI NA OVOM MESTU: Jugoslovensko dramsko pozorište se oglasilo povodom smrti legendarne glumice

Povodom smrti Branke Veselinović, koja je preminula u 105. godini, oglasilo se i Jugoslovensko dramsko pozorište.

Kako je u svojoj objavi navela ova kulturna ustanova, glumica će biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

foto: Marina Lopičić

– Napustila nas je Branka Veselinović, značajna srpska i jugoslovenska glumica. Bila je član JDP od njegovog osnivanja. S njom, u legendu odlazi i poslednji član tog slavnog ansambla, biranog i sastavljenog od najboljih glumaca iz čitave zemlje. Branka je u njemu provela gotovo čitav svoj stvaralački vek, sve do penzije 1978, a i posle toga, redovno igrajući u mnogim predstvama. Svoju poslednju ulogu, Dunda Nika u SKUPU Marina Držića, igrala je sve do 2007 godine. U tom ansamblu upoznala je i svog životnog saputnika, glumca i prevodioca Mlađu Veselinovića i s njim ostala u braku 64 godine, sve do njegove smrti 2012.

foto: Nebojša Mandić

Branka Veselinović rodila se u Starom Bečeju, 16. septembra 1918, kao šesto dete Jovanke i Aleksandra Ćosića. Glumu je od 1936. učila na Glumačkoj školi pri Narodnom pozorištu u Beogradu. Posle dve godine studija, otišla je na praksu u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Tamo je igrala do 1940, kada je prešla u Beograd. U Beogradu je igrala u Umetničkom (1940–1942), i Narodnom pozorištu (1944–1947). U JDP je bila od njegovog osnivanja. U ansambl je primljena 1. avgusta 1947. i u njemu ostala do odlaska u penziju, 31. avgusta 1978.

Za svoj umetnički i humanitarni rad Branka Veselinović dobila je nepregledan niz priznanja, nagrada i plaketa. Među njima su i Orden rada sa zlatnim vencem, Nagrada „Branislav Nušić“ za životno delo istaknutom glumcu komičaru (na festivalu Nušićevi dani u Smederevu, 1993), Sterijina nagrada za ulogu Gine u predstavi Ožalošćena porodica (1964), Vukova nagrada (2004)…

Branka Veselinović će biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Vreme komemoracije i sahrane naknadno cemo objaviti – navodi se u objavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta na Instagramu.

(Kurir.rs/Objektiv)

