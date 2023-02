TITO JE JEDNA OD NAJLEPŠIH USPOMENA MOG DETINJSTVA, A JUGOSLAVIJA JE I DALJE MOJA ZEMLJA: Kokan Mladenović o novoj predstavi

U velikom stilu s novim pozorišnim hitom "Bilo jednom na Brijunima" Kokan Mladenović vraća se na beogradsku scenu. Autorski projekat poznatog reditelja nastao je u saradnji sa Centrom za kulturu Svilajnac, a publici donosi priču o susretu dva bračna para: Tita i Jovanke Broz s Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor.

foto: Petar Aleksić

Milan Marić igra ponovo istorijsku ličnost - Ričarda Bartona, dok je Tito Branislav Trifunović, njegova supruga Tihana Lazović tumači Elizabet Tejlor, a Jovanku Broz mlada zvezda Sanja Marković. Mladenović za Kurir govori nakon premijernog izvođenja u Svilajncu.

- Za mene je Svilajnac srećno mesto. Treći put radim ovde predstavu. Način na koji se ova sredina odnosi prema kulturi i pozorišnoj umetnosti, nemaju ni veći ni bogatiji gradovi. Srećan sam i zadovoljan što sam s tako talentovanim ljudima proveo dva meseca rada na ovoj temi - bili su prvi utisci reditelja nakon gromoglasnog aplauza.

Što ste baš kao temu izabrali Tita i Bartona?

- Publika misli da o ovim likovima zna sve, a mi ovde postavljamo pitanje drugih identiteta. Ko tu koga glumi i šta je cena igranja takvih uloga za ljudske sudbine i odnos umetnika prema politici. Probali smo da izbegnemo sve stereotipe, a da ispričamo jednu za nas značajnu priču. Zovem ovu predstavu igračka plačka. Počinje sve jako zabavno, a onda otvaramo sve ozbiljnije teme, da bismo došli do napetog dramskog kraja.

foto: Profimedia

Ko je danas najbliži Titu?

- Ne može niko s njim da se poredi. Mi smo u jednom trenutku imali jednu od najznačajnijih figura svetske istorije i autora tog trećeg svetskog bloka i Pokreta nesvrstanih. Uz sve nedostatke komunizma, to je bilo Potemkinovo zlatno doba svih naroda i narodnosti u Jugoslaviji u odnosu na ovo što danas svi živimo. Svet je bio pravedniji i bolji, a i tretman kulture i umetnosti. Školstvo i zdravstvo bili su besplatni, a mogli ste da dobijete stan od države. Mi smo imali bolju prošlost i naše bolje se već dogodilo.

Kako ste došli do ove podele?

- Dugo se s njima dogovaram da radimo nešto zajedno. Smislio sam ovaj projekat i tekst sam pisao da bih pokazao njihove vrhunske domete i nadam se da se oni vide u predstavi. Vrlo retko reditelji imaju priliku da imaju u podeli četvoro vrhunskih glumaca. Vrlo malo glumaca kod nas može da iznese to putovanje od zabave do drame i vožnju od smeha do suza.

foto: Petar Aleksić

Šta vas je najviše iznenadilo dok ste spremali komad?

- Gorčina s kojom Ričard Barton danas piše o Titu, a postoji njegovo originalno pismo oduševljenja tom ulogom i Josipom Brozom. Mi preispitujemo taj fenomen ko je glumac koji igra hiljadu uloga, koliko on sebe daje ulogama i koliko one čine njega, ko je Tito sa hiljadu lažnih imena i identiteta i uloga koje nikako ne može da napusti...

Ko je za vas Tito?

- Jedna od najlepših uspomena mog detinjstva i neko ko je uspeo da napravi srećnu zemlju. Bilo je tu mnogo pogrešnog. Jugoslavija je i dalje moja zemlja, a moj posao mi omogućava da radim i živim u svim republikama bivše države.

Gde će se igrati predstava?

- Pored Bitefa, imamo ugovor o stalnom igranju s teatrom "Kerempuh" iz Zagreba. Verujem da ćemo je igrati i na Brijunima. U Beogradu je premijera zakazana za april.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

