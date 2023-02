BLIZNAKINJE IMAJU HOR KOJI JE DOBIO BLAGOSLOV OD PATRIJARHA! Potom šokirale istinom: Radimo na pijaci i u telekomu! EVO ZAŠTO

Bliznakinje, Marina i Marija Gabović bave se tradicionalnom muzikom, a iza sebe imaju nekoliko odlikovanja, a jedna od najpopularnijih pesama je "Sećanje na slavuja".

Sestre Gabović rukovode dečijim horom, a pre godinu dana dobile su blagoslov od patrijarha Porfirija, tako da su u hramu Sveti Sava učile decu izvornu tradicionalnu muziku.

foto: Promo

Gostujući u emisiji "Pusti brigu" kod Suzane Petričević, bliznakinje su otkrile da se mimo silnih obaveza u svetu muzike, bave i pravom.

Inače, bliznakinje su diplomirale na Pravnom fakultetu, pa je Marina detaljnije pričale o tome:

- U horu imamo oko 60 dece, uzrasta od 4 pa sve do 17 godina. Mimo toga, mi smo pravnice. Bavimo se i tim poslom, sve stižemo, a to je sve zahvaljujući dobroj organizaciji. Navikle smo na puno obaveza, koje nas prate kroz ceo život. Ja sam zaposlena u gradskim pijacama, a Marija u Telekomu.

00:49 Sestre Gobović otkrile čime se bave mimo muzike!

S obzirom na to da su se ostvarile kao majke, one su rekla da su deca često kod bake i deke, a da one u svemu imaju maksimalnu podršku podršku.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs