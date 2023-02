LEGENDARNI BEND SCORPIONS NAJAVIO SPEKTAKL U ARENI: Rok veterani vraćaju se u Beograd na zahtev fanova, a tu su nezaboravni hitovi

Čuvena rok grupa Scorpions održaće ekskluzivni koncert u Beogradu 25. juna u Štark Areni!

Nakon pet godina od prethodnog spektakularnog nastupa u Beogradu na istom mestu, i posle brojnih poziva fanova, Scorpions su odlučili da prošire već ugovorenu turneju i da za publiku Balkana dodaju ovaj jedan koncert upravo u Beogradu!

Prodaja ulaznica prvo počinje za fanove benda 22. februara, preko sajta Scorpions-a, a regularna prodaja kreće 23. februara putem tickets.rs i na Ticket Vision prodajnim mestima (među kojima su Ušće Shopping Center i Dom omladine).

Koncerti Scorpionsa su pravi rok spektakl u punom smislu, čime potvrđuju svoju reputaciju jednog od retkih bendova koji se danas izdvaja u originalnim nastupima i kvalitetnom zvuku. Iskazati karijeru Scorpionsa u brojevima je gotovo nemoguće.

Međutim, jedan broj koji ipak treba pomenuti je više od 100 miliona prodatih albuma do danas. Ovo čini Scorpionse ubedljivo najuspešnijim rok bendom kontinentalne Evrope. Njihove pesme “Still loving you” , “Wind of Change” i “Send me and Angel” postale su vanvremenski hitovi koji se i dan danas vrte na brojnim radio stanicama, ali i pored neverovatnog uspeha ovih balada, Scorpions su prvenstveno hard rok bend koji donosi žestoku energiju na sceni pesmama kao što su “Rock You Like An Hurricane”, “Blackout” , “Dynamite” i dr.

Pedeset godina je prošlo od kad su tinejdžeri Klaus Meine, Rudolf Schenker i Matthias Jabs lutali ulicama Hanovera koji se budio iz posleratne paralize, noseći svoje intrumente i pojačala. Za ovih 50 godina, postali su najuspešniji nemački rock bend. Veliki broj grupa među kojima su Smashing Pumpkins, Green Day, Korn kao i System Of A Down, obrađivalo je hitove Scorpionsa. Pesma “Rock You Like An Hurricane” do danas je doživela više od 150 obrada raznih muzičara. Veliki broj srebrnih, zlatnih i platinastih priznanja samo su jedan deo istorije Scorpionsa.

Važan deo je njihova neprolazna želja za putovanjima. Svirali su više hiljada koncerata na svim delovima planete. Bili su prvi zapadni rok bend koji je 1988. godine rasprodao pet koncerata u tadašnjem Lenjingradu. Takođe, pionirska dostignuća imaju i njihovi rani nastupi u Kini i Južnoj Aziji čime su otvorili vrata ostalim zapadnim bendovima.

Tokom više od 50 godina duge karijere bilo je dosta magičnih momenata. Neki su zauvek zabeleženi na uživo albumima, neki na filmovima i u video spotovima.

