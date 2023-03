OVU GLUMICU SVI ZNATE, A NJENA ĆERKA JE PRAVA LEPOTICA: Nije želela da krene majčinim stopama jer se plašila njene reakcije (FOTO)

Olivera Viktorović srpska je glumica, koju je publika zavolela kako u pozorištu, tako i na malom, odnosno velikom ekranu. Ostvarila je više od 100 uloga na scenama Beogradskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Pozorišta "Boško Buha", Pozorišta "Dušan Radović", Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i brojnim drugim.

foto: Printscreen YouTube

Glumila je u preko 30 filmova, među kojima se izdvajaju uloge u "Tesnoj koži", "Žikina dinastija" "Tri karte za Holivud, "Vreme čuda", "Lepa sela lepo gore", "Nož", "Tango argentino" i drugi.

Njena rečenica. "Ja sam striptizeta Violeta. Ostala sam bez posla, pa sam rešila da se udam. Jao, što me sramota...", se i danas pamti.

Publika će je pamtiti i kao čistačicu Karolinu, koja se u seriji "Bolji život" borila najglasnije na radničkom savetu za svoja prava i bila prava noćna mora novom direktoru Popadiću.

foto: Printscreen YouTube

Mamina mezimica

Glumica se pojavila na Festu u društvu dvoje ćerke Bojane, koju je sve vreme grlila, a obe nisu skidale osmeh sa lica.

foto: Damir Dervišagić

Njena naslednica Bojana Đurašković krenula je majčinim stopama i takođe se bavi glumom. Lepotu je nasledila od majke, ali i talenat, a publika je imala priliku da je gleda u seriji "Crveni mesec" u kome je tumačila lik Nadežde.

foto: Damir Dervišagić

- Nadežda je negativan lik, nagovara najbolju drugaricu da napravi nešto loše, a u stvari ona sama ne radi ništa, samo ide i gura je napred. Logično, svoj lik branim. Zanimljiv mi je bio ovaj proces i po tome što sam do sada uvek radila romantične junakinje koje, eto pate, ali ne i zlu i iskvarenu devojku - rekla je ranije Bojana u intervjuu za Politiku.

Plašila se majčine reakcije

Ipak, sve do treće godine gimnazije Bojana Đurašković nije želela da ode u glumce, jer je to, kako kaže, podrazumevalo da će mama (glumica Olivera Viktorović) da sedi pored nje i da joj govori: nemoj to ovako ili onako.

foto: Damir Dervišagić

- Razumem, to je briga, sa druge strane nisam bila sigurna ni da će ona to odobravati. Međutim, negde na sredini srednje škole sam shvatila da na fiziku, hemiju, matematiku sigurno neću ići i odjednom sam odlučila da spremim prijemni za glumu. Volim mnogo da putujem, maštam, istražujem.

Gluma mi je bila spoj svega toga. Razmišljala sam baviću se sobom svakog dana, maštaću, igraću se, prelaziću iz jednog u drugi život... To je moj posao, to je ono što me ispunjava, ne moram da sedim u kancelariji, to bi me gušilo jer bi mi svaki dan bio isti - rekla je Bojana u pomenutom intervjuu.

Mlada glumica ostvarila je uloge i u serijama "Pevačica", "Kamiondžije d.o.o" i "Radio Mileva".

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:20 Otvaranje fest