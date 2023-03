NA SAJAM KNJIGA U NOVOM SADU STIŽU GOSTI IZ BELGIJE I MAROKA: Ulaz na manifestacije je BESPLATAN, organizovana je i NAGRADNA IGRA

Međunarodni sajam knjiga u Novom Sadu počeo je u utorak 07. marta i biće otvoren do ponedeljka, 13. marta, a specijalni gosti biće autori iz Belgije i Maroka. Zahvaljujući inicijativi prof. dr Ljiljane Matić, prevodiocu i profesoru frankofone književnosti, čitaoci iz Srbije imaće prilike da uživaju u nekim od najistaknutijih autora iz Belgije, Kanade, Alžira i Maroka.

Novosadska publika imaće prilike da upozna pisce Žaka Rišara, Paskala Tusena, Alijenor Debrok, Žuana d'Utrmona, Marka Kvažbera, Mohameda Nedalija, kao i Pjera de Mulenara, urednika i vlasnika belgijske izdavačke kuće "ONLIT edision".

foto: Beta/Dragan Gojić

Promocija knjige

Posetioci će imati priliku da prvi uživaju u novoj knjizi Dejana Stojiljkovića "Zvezda nad prazninom" izdavačke kuće "Laguna". Autor će čitaocima predstaviti priču o neukrotivom geniju i misterioznoj smrti najpoznatijeg Nišlije, pesniku i rodonačelniku "kluba 27" Branku Miljkoviću.

foto: Nemanja Nikolić

Ključni događaj u okviru manifestacije su Dani Laze Kostića, na kojima će biti dodeljena i istoimena nagrada za najbolje izdanje između dva sajma. Pored ovog priznanja, biće dodeljena i nagrada za izdavački poduhvat i za dečju književnost, specijalno priznanje, kao i nagrada "Zaharije Orfelin" za najlepšu knjigu.

foto: Beta/Dragan Gojić

Nagradna igra

Ulaz na sajamske manifestacije je besplatan, a radno vreme je od 10 do 20 časova, a od petka, 10. marta, do nedelje, 12. marta, priredbe će trajati do 21 sat.

Posetioci koji se registruju prilikom ulaska u halu Master biće potencijalni dobitnici knjiga koje je za poklon-igru Novosadski sajam obezbedio u saradnji sa izlagačima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:07 Sajam knjiga redovi