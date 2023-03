ZATVARALI SU ME U SOBU, A JA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac progovorio o svojim mlađim danima: Nastavnici su me ČUPALI ZA UŠI

Glumac Milenko Pavlov gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije gde se prisetio svojih mlađih dana.

- Ja kada sam išao u osnovnu školu, nastavnici su nas čupali za uši. To nije bio mobing. Još su govorili da će da nas kažu mami i tati, a ja sam molio da to ne rade. Ja ono što sam nekad učio, ja to sve sada znam. Jednom sam dobio keca iz srpskog zato što nisam znao da dobro izrecitujem "Otadžbinu" Đure Jakšića, a ja rođen u istom mestu gde i Đura. Sad znam "Otadžbinu" - rekao je glumac i dodao:

- Taj kec je morao da se desi i još nam nastavnici kažu da će nam reći roditeljima. Pa ja kad dođem kući već sam ga već ugasio. To je kazna do kazne. U srednjoj su me zatvarali u sobu i nisam imao izlazaka uveče. Pa sam bežao kroz prozor.

