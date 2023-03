ZAVETNA NOĆ JE TAJNA SVIH NAS: Roman prvenac niškog novinara Nemanje Tonića

ŽITORAĐA / NIŠ – Mnogo puta je dokazano da je istorija posebna inspiracija piscima. To pokazuje i roman prvenac niškog novinara Nemanje Tonića koji nosi naziv ’’ Zavetna noć’’. Zavetna noć hronološki prati priču od 15. do 21. veka. Vodi od Ahmed paše, najvećeg Topličkog krvoloka do Nestora Jakovljevića mladog i perspektivnog novinara, koji pokušavajući da dozna tajnu o svom poreklu nađe se na korak od tajne stare šest vekova. Opijen i privučen uzbudljivom pričom Nestor uz pomoć veštog i sveznajućeg pripovedača Gvozdena Stanivukovića, odmotava klupko istorije pokušavajući da dozna tajnu koju sa sobom krije ’’Zavetna noć’’. Iako roman prvenac 24-godišnjeg novinara niške TV Zona Plus, ovaj istorijski roman staje rame uz rame sa delima mnogo iskusnijih i poznatijih majstora pisane reči. Ekipa portala Kurir.rs razgovarala je sa mladim autorom o romanu prvencu.

foto: Privatna Arhiva

KAKO SE RODILA IDEJA ZA ZAVETNU NOĆ?

Ideja se rodila odavno. Priču o velikom veziru Luki, koji je iz rodne Toplice odveden sa samo osam godina znam od malena. To je folklor na kome odrastaju generacije dece u Žitorađi i ovom delu Toplice. Želja da tu priču ispričam na način na koji sam je ja doživeo u meni je tinjala jako dugo. Istraživao sam, pripremao se i onda pre tri godine, u toku pandemije korone pisao iz noći u noć ravno dva meseca. I tako je nastala Zavetna noć.

RADNJA ROMANA DEŠAVA SE U TOPLICI, KONKRETNO ŽITORAĐI? ZAŠTO?

Živim u Žitorađi od rođenja. Za mene lično, najdivnijem mestu na svetu ( kada govorim o njemu ne umem da budem objektivan). Tako da ne treba puno objašnjavati. Ali svakako, istorija ove varoši, i celokupnog Dobriča smeštenog u donjoj Toplici riznica je nepresušnih priča i događaja. Znajući mnoge od njih, potrudio sam se da neke i ovekovečim kroz knjigu. Tu je priča o veziru Luki, trgovcu Đuri Hidži, i mnogim drugim likovima i dešavanjima i vremenima, koje su pratile Žitorađu i Toplicu kroz vekove.

foto: Privatna Arhiva

KO JE AHMED PAŠA?

Marioneta sudbine i vinovnik sopstvene propasti. Ubica i pokajnik. Osmogodišnji Luka odveden u Carigrad i najveći vojnik osmanskog carstva. Čovek od koga je sve počelo još pre šest vekova. Siguran sam da i do dan danas, svojim sledbenicima nije u potpunosti otkrio sve što je video i doživeo u Zavetnoj noći. Postoje tajne koje nije dobro znati, ova je izgleda baš jedna od tih!

ZAVETNA NOĆ NON STOP OPOMINJE ČITAOCE. NA ŠTA ?

Opominje ih na to da nikada, ni pod kakvim životnim okolnostima ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo. Baš kao što to nije ni Ahmed, ni Vidoje, Jordan, Nestor i mnogi drugi likovi u ovom romanu. Zagovornik sam toga da ako želimo da spoznamo nacionalnu istoriju moramo da znamo prvo onu lokalnu. Da znamo ko je to živeo pre više od šest vekova tu gde mi obitavamo danas, da o njima pričamo i da ih ne zaboravimo.

foto: Privatna Arhiva

PA, JESMO LI IH ZABORAVILI?

Nismo ih zaboravili, ali ih i ne pamtimo dovoljno. Danas nije redak slučaj da mladi ne znaju kako su im se zvali pradedovi, a kamoli da znaju . Današnjica je previše brza i nema vremena za okretanjem. Ipak, trebalo bi da s vremena na vreme zastanemo i prisetimo se, ako ništa drugo odakle smo krenuli. Samo tako ćemo uvek moći da se vratimo sebi, kad god to poželimo. Zavetna noć je upravo priča o tome.

JESI LI DOBIJAO NEKE SAVETE OD ISKUSNIJIH PISACA TOKOM PISANJA?

Jesam. ’’Napiši knjigu kakvu bi ti želeo da pročitaš’’, rekao mi je jedan od najboljih pisaca današnjice Branislav Janković.

TRAJE LI ZAVETNA NOĆ JOŠ UVEK? Zavetna noć nikada neće prestati da traje. Ona će nas pratiti dok je sveta i veka. To je zajednička tajna svih nas. Svi mislimo da o njoj znamo po nešto i to vešto krijemo od samih sebe ne bi li slučajno krenuli u potragu za njenim tajnama.

KADA MOŽEMO OČEKIVATI DA SE PUBLIKA UPOZNA SA PROTAGONISTIMA ZAVETNE NOĆI?

Uskoro. Prva promocija je u Žitorađi 17. Marta, onda u Doljevcu 24. a za dalje ćemo videti. Oni koji ne mogu da dođu na promocije mogu da po svoj primerak dođu preko sajta izdavačke kuće ’’Talija’’.

Tonić sa prijateljima foto: Privatna Arhiva

Nemanja Tonić rođen je 1998. godine u Nišu. Novinar je i prezenter na televiziji Zona Plus iz Niša. Zavetna noć je njegov roman prvenac. Ima dve neobjavljene zbirke pesama, i piše drugi roman pod naslovom ’’Pisma iz ćelije 41’’. Živi u Žitorađi.

Kurir.rs / FOTO: S. Zdravković, privatna arhiva