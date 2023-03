ŽENIO SE 3 PUTA, IMA ĆERKU SOFIJU KOJA JE KRENULA NJEGOVIM STOPAMA: Igrala rame uz rame sa njim, a ovako je govorio o njoj

Glumac Tanasije Uzunović je preminuo u 81 godini, a iza njega su ostale brojne uloge na filmu i televiziji.

Njegov privatni život je takođe privlačio pažnju, a ovaj rođeni Nišlija se ženio tri puta i ima jednu ćerku, Sofiju, koja je krenula njegovim stopama.

foto: Marina Lopičić

U popularnoj seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine" pojavila se glumica Sofija Uzunović, ćerka proslavljenog glumca Tanasija Uzunovića, koji takođe tumači jedan od likova u ovoj seriji.

Sofija je pre nekoliko godina odlučila da se bavi glumom, a kada je to saopštila ocu on je, prema sopstvenom priznanju, doživeo šok.

Zvezda serije "Moj rođak sa sela" je ćerku dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom. Sada Sofija ima 26 godina i koja je igrala i u Narodnom pozorištu, gde je Uzunović prvak drame.

foto: Damir Dervišagić

- Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv – priznaje Tanasije.

- Lepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u “Dadov”, što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vreme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije. Jedan prijatelj mi je tada rekao: “Ona će biti glumica”. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to samo proročanski kazao: “Videćeš”. I ispostavilo se da je bio u pravu. Kad su je oborili na prijemnom na Fakultetu dramskih umetnosti, rekao sam joj da neke stvari mora da prelomi ukoliko želi da se bavi glumom, a ona je to želela po svaku cenu. Kasnije je upisala Akademiju umetnosti u klasi Dragane Varagić. Na prvoj godini sam joj skrenuo pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vredi i pronađe svoj put - rekao je ranije Uzunović za Gloriju.

foto: Printscreen/Prva

Tanasije je kćerki govorio da se ne prilagođava, već da bude ono što jeste.

- Objasnio sam joj da je to težak, mučan i nepriznat posao koji može da se radi samo pod jednim uslovom – ako se neizmerno voli. Trenutna situacija je poražavajuća, ali ne mogu i neću da joj rušim ideale, kao ni da joj dajem lažnu nadu. Mora mnogo da radi, pogotovo sad na početku karijere, a tu je i pitanje njene selekcije, odnosno odluke da li će se prikloniti jeftinim elementima i izražajnim momentima, ili će tražiti istinu, jer gluma bez istine ne može. Gluma je emocija, temperament, mašta, inteligencija da se sve to skupi, a do umetnosti je mnogo daleko. I mora da “krade” scenski izraz, zanatske cake - rekao je on svojevremeno.

