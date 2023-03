SKANDAL KOJI JE BACIO SENKU NA KARIJERU TANASIJA UZUNOVIĆA: Šamaranje balerine ga je dugo pratilo, a evo šta se dogodilo (VIDEO)

Glumac je preminuo u 81. godini na VMA, a iza njega je ostala ćerka Sofija i zavidna karijera.

Tanasije Uzunović, u to vreme glumac Narodnog pozorišta je 2019. godine došao u žižu interesovanja, ali nažalost, ne po dobrom.

Naime, njega je tada policija saslušala zbog navodnog napada na balerinu u klubu Narodnog pozorišta, opisao je celu situaciju koje je prethodila incidentu, a i otkrio da u taj klub pre podne dolaze stari ljudi koji gledaju mlade balerine u trikoima.

"Tamne sene su nad narodnim. Reći cu vam Krcun je 45. postrojio tri glumca Milomira Gavrilovića, koji je bio upravnik, Acu Cvetkovića, komičar, i Tanića, bas bariton, i pitali su ih što su igrali za Nemce, Aca se nešto našalio, izvukao je pištolj i ubio ga u podrumu Narodnog pozorišta. Od tada Narodno pozorište doživljava turbulencije, padove", počeo je priču Uzunović.

"Došao sam u pet sati, ušao u klub Narodnog pozorišta da opijem kafu i pitao sam šta se dešava. Slave prijem u baletasnki asambl, i zamolim da malo smanje muziku. Gledali su me kao da sam pao sa Marsa. Sve razumem, ali tada se iznajmljuju splavovi", počeo je tada glumac.

"Otišao sam da se spremim, odigram predstavu, i ja nisam mogao da verujem. Igrali smo predstavu, izlazio sam u hodnik zbog komunikacije. Nisam mogao da verujem, odjedanput sam čuo muziku. Oni su puštali muziku za vreme predstave.

Mislio sam da su to prestali, od pet slave slave, a ja odigrao predstavu. Rekao sam tom doktoru, s kojim je trebalo da se vidim, da me sačeka u klubu. Kad sam se popeo gore, ono još neviđena kakofoniju, odmaklo veče, to je bilo strašno", opisao je atmosferu pre samog incidenta.

"Da su bar najavili. To nije prvi put da se posle predstave ovako nešto dešava. To je bilo strašno. Zamolio sam kelnericu da smanji, ona mi je rekla da se obratim gazdarici.

Znate, ja imam operisano srce, opstrukciju pluća, nije da se branim, ne bi me odbranilo ništa da sam to uradio. Gazdarica je ta balerina. Dolazi, pitam je da smanji, igranje na stolovima, mazanje tortama. "Zašto da smanjim? Kaže ona meni: Slušaj ti, ja plaćam Narodnom pozorišto koliko ti nisi u životu zaradio, niti ćeš moći da zaradiš?! Ovo je moje!, vikala je ona, a ja sam joj rekao ovo je Narodno pozorište.

"Ovo je moj kafić i ja mogu da radim šta ja hoću". Pri tom mi se nagela na uvo, pljuje me i dere se. Ja jesam odgurnuo, ali je nisam udario. To je laž! Mogu da pričaju šta hoće, tu su bile njene devojke, radnice, konobarice, i normalno je da će one glasati za nju. Pokazala mi je prst, psovala je. Govorila mi je ovo i sedela mi je na ramenu...

Ona je bila pijana žena i otišla je dole i odjednaput stoji obezbeđenje i ona meni dobaci: Gde ćeš, sad će doći policija? Poručio sam da ću biti u kafiću preko puta. U tom kafiću sede svi glumci predstave "Put u Damask", ne sede u svom klubu u Narodnom", rekao je glumac.

"Došao je jedan baletan i rekao je da je došla policija. Policija je bila vrlo korektna. Oni su morali da rade svoj posao. Ovo je strašno. Ovo nije prvi put. Evo šta se dešava, dolaze pre podne neki starci i gledaju balerine u trikoima. Portiri mi kažu: Mi smo Taso uz vas, znamo šta se radi. Ovo nije ništa na teret nove upravnice, koja se trudi od jutra do sutra", bio je uznemiren glumac.

Voditeljka je onda podsetila da su konobarice i balerina otišle do bolnice da im se konstatuju povrede, a Tanasije ju je prevario: "Imate nešto crveno na čelu!"

Jovana je odmah rukom prevukla preko čela, a glumac je objasnio da je to samo šala. "Nije sve što neko kaže istina".

"Evo šta sam saznao, saznao sam da tri meseca nije platila kiriju", otkrio je glumac u juatrnjem programu televizije Prva.

