OVO JE ĆERKA TANASIJA UZUNOVIĆA KOJU JE DOBIO U 50. GODINI: Sofija slomljena zbog očeve smrti, neutešna od BOLA (FOTO)

Ćerka Tanasija Uzunovića, Sofija, pojavila se danas na komemoraciji svog oca, proslavljenog glumca, gde je sa svojom majkom primala saučešće povodom njegove smrti.

Vidno skrhana Sofija primala je saučešće od kolega, prijatelja i članova familije koji su došli u Narodno pozorište kako bi se prisetili života i karijere njenog čuvenog oca, a posebno emotivan trenutak je bio kad ju je tešila glumica Kalina Kovačevi, dok je bila vidno potresena.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, glumac Tanasije Uzunović imao je buran život i izvan scene. Ludo je voleo i čak se tri puta ženio, a i za sebe je ostavio ćerku Sofiju. Kako je svojevremeno otkrio, on se celog života borio da dobije dete, što je uspeo u 50. godini.

Tanasije je pričao da nije želeo da ona pođe njegovim stopama, ali je Sofiju gluma privlačila, pa je i ona zaigrala u Narodnom pozorištu.

foto: Zorana Jevtić

– Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv - istakao je glumac u jednom intervjuu.

Sofiju smo gledali u serijama "Nemanjići" i "Vojna akademija". Ipak, ona nije uspela da upiše Fakultet dramskih umetnosti, ali joj je pošlo za rukom da upiše glumu na Akademiji umetnosti, i to u klasi Dragane Varagić.

– Na prvoj godini sam joj skrenuo pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vredi i pronađe svoj put – ispričao je Tanasija Uzunović u intervjuu za magazin Gloria.

foto: Nemanja Nikolić

Kako je on istakao, uvek joj je objašnjavao da gluma nije lak posao i da može da se radi uspešno samo uz mnogo ljubavi.

- Objasnio sam joj da je to težak, mučan i nepriznat posao koji može da se radi samo pod jednim uslovom – ako se neizmerno voli. Trenutna situacija je poražavajuća, ali ne mogu i neću da joj rušim ideale, kao ni da joj dajem lažnu nadu. Mora mnogo da radi, pogotovo sad na početku karijere, a tu je i pitanje njene selekcije, odnosno odluke da li će se prikloniti jeftinim elementima i izražajnim momentima, ili će tražiti istinu, jer gluma bez istine ne može. Gluma je emocija, temperament, mašta, inteligencija da se sve to skupi, a do umetnosti je mnogo daleko. I mora da “krade” scenski izraz, zanatske cake – pričao je glumac.

Glumac je iza sebe ostavio i suprugu Biljanu, kao i sestre Nevenu i Mariolu.

