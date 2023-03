ZBOG OVE TRAGEDIJE JE DRAGAN PETROVIĆ PELE OSEDEO PREKO NOĆI: Pred početak predstave mu javili UŽASNE VESTI koje su ga slomile

Dragan Petrović Pele je jednom prilikom otkrio da je zbog tragedije koja je pogodila njegovu porodicu osedeo preko noći.

Glumcu su pred sam početak predstave, dok je bio u pozorištu, javili da mu je poginuo stariji brat.

- Saznao sam pred sam početak predstave. Bila je to, sećam se, "Kolubarska bitka". Nije u to vreme bilo mobilnih telefona, neko je javio u pozorište. Pitao sam Mišu Janketića, pošto u toj predstavi on igra glavnu ulogu, a ja sam imao dve-tri scene, da li mogu da idem, da li može da igra bez mene. Kaže mi - naravno. Ulećem u neku krntiju od auta koji sam tada vozio i odlazim. Kasnije sam se osvestio. Imao sam 28 godina tada. I kada sam se vratio na Akademiju, vratio sam se kao sed čovek - ispričao je Pele.

foto: Zorana Jevtić

Na pitanje kako čovek izdrži tako nešto rekao je da se u prvom trenutku ne oseća ništa.

- Izdrži. To je onaj mehanizam samoobmane. Isto je kao i kad se posečeš. To ne boli odmah, boli kasnije. Nalet adrenalina. U prvom trenutku ne osećaš ništa, onda kad se malo osvestiš, osećaš bes, pa tek onda tugu - rekao je Dragan Petrović Pele u emisiji “TV lica kao sav normalan svet" na RTS-u.

foto: Zorana Jevtić

Pele je rekao i da je njegov brat bio sušta suprotnost njemu. Opisao ga je kao visokog, mirnog i staloženog, dok je, kako kaže, on uvek izvodio neke "kerefeke".

Da nesreća ne ide sama svedoče i dalji gubici koji su ga pratili tokom života. Za bratom, preminuli su mu i roditelji.

foto: Damir Dervišagić

- Prvo je poginuo brat, pa je umro tata, i na kraju je 2013. godine preminula i mama. Dok je tata bolovao, sve vreme sam radio, išao sam na fakultet i igrao predstave, ali sam ih redovno obilazio. Kada se mama razbolela, mesec dana je ležala u bolnici „Sveti Sava“, gde sam odlazio svaki dan. Na dan sahrane igrao sam komediju. Malo je teško da se čovek „prebaci“, ali to je život - zaključio je Pele tada.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:29 Jelisaveta Orašanin, Pele i Predrag Danilović podržali akciju učenika Sprotske gimnazije