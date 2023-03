NIJE BILA SVESNA SVOJE BOLESTI, A OVO SU NJENE POSLEDNJE REČI: Detinjstvo Ružice Sokić bilo AGONIJA, a na SAMRTI želela SAMO JEDNO

Jedna od najvećih srpskih glumačkih diva, Ružica Sokić, ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, a o pojedinim detaljima iz njene biografije je malo toga bilo poznato.

Karijeru je počela davne 1957. godine, u filmu "Doktor", da bi potom igrala u filmovima "Kad budem mrtav i beo", "Bokseri idu u raj", "Užička republika", "Savamala" i drugima.

foto: Printscreen

Komedija "Tesna koža" donela joj je najveću popularnost, a za film "Žuta" nagrađena je Zlatnom arenom na Filmskom festivalu u Puli. Neke od njenih poznijih velikih uloga su Taska u velikom bioskopskom hitu "Zona Zamfirova", uloga Veliborke u "Srećnim ljudima" i kuma Anica u popularnoj seriji "Greh njene majke".

Sa suprugom Miroslavom Mikijem Lukićem provela više od pola života, bio je njena najveća ljubav. Ružica je nedugo pre smrti bila u teškom stanju:

foto: Jugoslovenska Kinoteka

- Samo da me ne zaboraviš - bile su navodno poslednje reči Ružice Sokić pre nego što je preminula. Uputila ih je suprugu Miroslavu Lukiću, sa kojim je provela pola života, piše Hello.

foto: Luka Šarac

Čuvar sećanja na lik i rad velike glumce preminuo je u aprilu prošle godine u 91. godini, ali je stigao da osnuje Fondaciju koja svakog 14. decembra, na dan rođenja Ružice Sokić, dodeljuje nagradu koja ima cilj da podrži mlade stvaraoce i razvoj kulture.

O poslednjim danima života dive jugoslovenskog glumišta njen suprug je ovako govorio:

foto: Adligat promo

‒ Nije shvatala da je bolesna. Ni ja nisam prepoznao da je toliko bolesna. Imala je operaciju 2012. godine i usledila je neugodna situacija. Trebalo je da ode na rehabilitaciju, tada više nije igrala. Pokušala je da odigra još jednu predstavu u januaru 2013. godine. Mučila se s njom dosta. Nije mogla da se seti teksta, pa je imala šaptača - rekao je on svojevremeno i dodao.

foto: Dado Đilas

‒ Bilo je jasno da se sa njom nešto dešava, ali smo mislili da je to donekle normalno za ljude u tim godinama. Nekad se to zove demencija, nekada Alchajmer. Hvala bogu, nije se dugo mučila. To su bolesti koje mogu da traju i da budu mučenje.

