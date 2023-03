ČETIRI ŽENE SU ZAKASNILE NA PREDSTAVU MIRE BANJAC Njen potez je šokirao sve: Nisu verovali šta sam uradila! Pitaju koliko košta

Legendarna glumica Mira Banjac, koja je obeležila istoriju domaćeg pozorišna, filma i televizije, predstavila je publici u Jagodini svoju autorizovanu biografiju "Ne daj se" u izdanju Vulkana.

U karijeri koja traje duže od sedam decenija odigrala je više od 300 uloga i dobila 30 prestižnih nagrada, a na promociji svoje biografije otkrila je da joj imponuje što je publika prepoznaje.

- Imate pred sobom jednu potrošenu, jednu narađenu ženu, jednu srećnu ženu onda kada stane preko puta vas. Ta prepoznatljivost između mene i ljudi obeležava moj život. Svaki čovek koji poželi da sa mnom progovori reč dve on je meni poznanik - priča Mira.

"Moj život van glume jedan mali život"

Topla, brižna i nežna, ranjiva i beskompromisna, krotka i eksplozivna, meka i stroga - sve to je Mira Banjac.

- Imam nekoliko monografija koje govore o pozorištu, filmu, ulogama... Ali ova knjiga - to sam ja. Mala iz Erdevika, glumica koja se izborila da to bude. I to vrlo, vrlo teško. Mislim, da je moj život van glume jedan mali život, ali ja i dalje živim jedan mali život - rekla je glumica.

Detinjstvo

Legendarnu glumicu život nije mazio, a nije dozvolila da je obeleži teško detinjstvo.

- Odrastala sam u vreme velike nemaštine, ratova... Tukle su me kiše, gazila sam blato, šibalo me vreme. Sada znam da ove godine koje sada imam izrastaju iz zasluge za ono što sam proživela - otkrila je Banjac, pa sa prisutnima podelila i jednu epizodu iz života.

- Jednom dok su me vozili na neko snimanje, ja vidim da nije pokupljena kukurozovina, a pozna je jesen. Primetim to na glas, brine me... "Gospođo Banjac, otkud vas to zanima", pita me čovek koji vozi, začuđen. Kažem: "Gospodine, mene je zemlja othranila, školovala, podigla je to u meni". Svu snagu koju imam dobila sam iz zemje.

Velika umetnica i čovek

Osvrnula se i na jedan momenat u svojoj karijeri, koji je opisala u svojoj knjizi "Ne daj se", kada je u Slavonskom Brodu, nakon uspešnog izvođenja, ponovo igrala predstavu za četri gospođe, koje su putujući iz Banije zakasnile.

- Zahvaljuju mi se organizatori, ne veruju šta sam uradila, pitaju koliko košta. Kažem to ne može da se plati, ne košta ništa. Najveće stvari u životu ne koštaju ništa, jer ne mogu da se plate. Ono što je najbitnije ne meri se novcem - rekla je tada, a prenosi Blic.

Nisam želela da budem zvezda

Važi za umetnicu koja je svojim rolama spojila dva veka i obeležila istoriju balkanske kinematografije, ali sebe nikada nije smatrala zvezdom.

- Ja nikada nisam bila zvezda, niti sam želela. Ali volim što me ljudi prepoznaju. Vidim da oni u meni vide jednostavnost bili svesni toga ili ne. Vi ste na sceni to i to, privatno vi ste čovek. Ja sam jedna mala žena koja sada baulja svojim gradom, falična sa nogom... ali moj narod mene voli - rekla je Mira.

Kako je u novembru proslavila 93. rođendan, za kraj se osvrnula i na potrebu da se ljudi drže zajedno.

- Neće život stati, možemo samo stati mi. Biće nam dobro samo ako se budemo držali jedni drugih. Najteže je sada to što se ljudi otuđuju. To ne treba raditi, ni dozvoliti - zaključila je Mira.

