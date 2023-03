ZOVU JE I DANAS KUPAČICA: Seka Sablić prvi put na nudističkoj plaži doživela šok, a njena koleginica ispričala ovu FILMSKU SCENU

Kultni film "Maratonci trce počasni krug" već više decenije istim intenzitetom izaziva pažnju publike, a do sada nepoznati detalji nastavljaju da se pojavljuju u javnosti. Neke od njih sada je otkrila i Melita Bihali u ispovesti za Kurir.

"Svi me znaju kao Olju iz "Maratonaca". Kako sam dobila tu ulogu, više se i ne sećam. Sa Mirom Pejić sam stalno sedela u Ateljeu i neko mi je prišao, da li je to bio autor teksta ili asistent reditelja, ne sećam se. Pitali su me da li želim da igram, dali mi tekst i ja sam prihvatila sa velikim zadovoljstvom. Nisam imala pojma da će mi to biti znak za ceo život. To je jedna vrlo lepa i atraktivna epizoda".

Glumica priznaje da nije očekivala da će film dostići toliku popularnost, ali da će zbog njega nastaviti da se druži sa Sekom Sablić. Melita je imala kuću na moru, pa joj je koleginica bila gošća.

"Jednom je Neda Spasojević došla sa Sekom Sablić kod mene u Vrsar i onda smo se provozale mojim čamcem tamo gde je bila nudistička plaža. Vi da ste videli Seku kako je reagovala! Nije mogla da veruje da je to moguće, da ima toliko golotinje, a pogotovo je bila fascinantna scena u kojoj su neki muškarci igrali košarku. Naravno s loptom, a "trčali" su im neki drugi organi. Neda je dolazila svake godine. Seka je imala neke prijatelje tamo, a Neda bi iskoristila priliku da dođe kod mene", ispričala je Melita Bihali.

"Maratonci" zauvek su povezale dve koleginice, a Seka je otkrila da je uloga Kristine ostala njena lična karta.

"Po ulici me ljudi prozivaju "kupačice Kristina". Nije ga vreme pregazilo, ponosna sam na taj film i to što sam deo toga. Mnogo mi je značila "Pulska arena", pošto je nisam očekivala.

Nisam bila u tom bubnju za filmske nagrade. Nikada nisam bila u Puli, nisu me zvali nikada. Bila sam u Grčkoj i neki Beograđani su mi javili da sam dobila "Arenu". Bila sam istinski iznenađena, nisam imala snage ni da se radujem", ispričala je svojevremeno Seka Sablić.

